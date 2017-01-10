في رواية سيشارك بها في المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة رحماني يعيد "غارسيا ماركيز" إلى الحياة في صورة "جبريل"

أصدرت هذه الأيام دار "فصلة " للنشر والتوزيع بمصر، رواية تحمل عنوان: "هلوسة جبريل" للشاب الجزائري المثير للجدل أنور رحماني.

الكاتب الجزائري سيشارك بروايته "هلوسة جبريل"، في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة، الذي سينطلق في 26 جانفي القادم، وتحكي هذه الرواية قصة شابة تتعرض للاغتصاب، ثم قمع المجتمع، وتنجب طفلا، تفقده في صغرها، ثم تبحث عنه فيما بعد، ويرافقها في ذلك خلال هلوساتها الكاتب العالمي غابريال غارسيا ماركيز، في صورة الملك "جبريل"، حيث تتخيله كذلك، كما تتخيل نفسها مريم العذراء، مع العلم أن هذه الرواية صدرت قبل أيام أيضا، عن "دار المثقف" بالجزائر، وينتظر أن تثير الكثير من الجدل، على غرار روايته "مدينة الظلال البيضاء"، التي نشرها إلكترونيا، وأثارت الكثير من الجدل الصائفة الماضية، علما أن الكاتب أنور رحماني، يكتب أسبوعيا عمودا في صحيفة ناطقة بالفرنسية.