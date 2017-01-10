أحد الضحايا توفي يوم عيد ميلاده الغاز يبيد عائلة بكاملها في البويرة

هتزت صباح أمس قرية أولاد علي التي لا تبعد عن بلدية الريدان أقصى جنوب البويرة سوى بثلاثة كيلومترات فقط على وقع فاجعة ألمت بعائلة مكونة من 4 أفراد تم اكتشافهم جثثا هامدة بمنزلهم العائلي جراء اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكاربون المتسرب.

واستنادا إلى تصريحات رئيس بلدية الريدان مصطفاوي اسماعيل "للشروق" فإن العائلة التي أبادها الغاز تحمل لقب "نويشي" و تتكون من 4 أفراد هم الوالد وهو متقاعد من عناصر الدفاع الذاتي والوالدة وكذا الابنة والابن الذي تصادف يوم وفاته مع ذكرى ميلاده، حيث تم اكتشاف جثثهم في حدود الساعة الثامنة صباحا من طرف شقيق رب العائلة المتوفاة، وذلك بعد أن انتابه القلق إثر عدم خروج شقيقه فجرا مثل عادته، وهو ما دفعه إلى كسر باب المنزل، ليصيبه الذهول من هول الصدمة ورؤيته للجثث الهامدة وسط الغرف، ليقوم بحملهم في شاحنته نحو مستشفى شلالة العذاورة التابعة لولاية المدية قبل أن تلحق به سيارة الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية لنفس البلدية، ليضيف رئيس البلدية بأنه تنقل لمنزل العائلة ثم إلى المستشفى في انتظار تسلم جثثهم والقيام بدفنها في وقت لاحق.