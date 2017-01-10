العثور على مخبإ صواريخ "هاون" وترسانة حربية بتمنراست

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اثر دورية تفتيش بجنوب تمنراست قرب الشريط الحدودي بالناحية العسكرية السادسة، الجمعة، من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على 22 قطعة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تسلمت "الشروق" نسخة منه، فانه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش، إثر دورية تفتيش بجنوب تمنراست قرب الشريط الحدودي بالناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للأسلحة 22 قطعة والذخيرة يحتوي على هاون عيار 60 ميليمتر، قاذف صاروخي RPG-7 ، قاذف صاروخي RPG-2 ، مدفعSPG-9 ورشاشين عيار 14،5 ميليمتر، رشاش عيار 12،7 ميليمتر، رشاش PKT، بندقيتين رشاشين FMPK، تسعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، بندقية تكرارية، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات.

وتوقيف 15 مهربا و256 "حراق"

وفي إطار مكافحة الإرهاب ومكافحة الحدود أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام وبرج باجي، 15 مهربا و256 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، في حين تم ضبط شاحنة وثمانية مركبات رباعية الدفع و3200 لتر من الوقود و6 أجهزة كشف عن المعادن.