تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة دركيا سابقا وأستاذا خريج المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، بتهمة السرقة بالكسر التي راح ضحيتها ستة طلبة بالإقامة الجامعية بحيدرة بالعاصمة، حيث تمكن المتهمان من سرقة عدة حواسيب وألبسة وأغراض أخرى ملك للطلبة.
قضية الحال حسب مجريات المحاكمة تعود إلى بداية السنة الجارية، حين استغل خريج المدرسة العليا معرفته بالإقامة بحكم مكوثه فيها قبل تخرجه، حيث اغتنم المتهمان خروج الطلبة وقاما بكسر باب إحدى الغرف وجعلها غرفة دائمة لهما وبقيا يتجولان في الإقامة وينتفعان من الخدمات على غرار الإطعام والنقل وكذا اغتنام خروج الطلبة ومواصلة مخططهم المتمثل في كسر أقفال الغرف وسرقة أغرض الطلبة، إلى غاية اكتشاف أحد الطلبة أن لباسه الرياضي المختفي يرتديه أحد المتهمين الأمر الذي جعله يخبر أعوان الأمن ليتم توقيف المتهمين وتفتيش غرفتهما المعومة، أين تم اكتشاف المسروقات ليتم تحويل المتهمين لمحكمة الحال.. وفيما أنكرالمتهمان المتواجدان رهن المؤسسة العقابية بالحراش أنكرا تهمة السرقة، التمس وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية في حق المتهمين.
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التماس السجن لدركي سابق وأستاذ في قضية سرقة
قدور. ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة دركيا سابقا وأستاذا خريج المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، بتهمة السرقة بالكسر التي راح ضحيتها ستة طلبة بالإقامة الجامعية بحيدرة بالعاصمة، حيث تمكن المتهمان من سرقة عدة حواسيب وألبسة وأغراض أخرى ملك للطلبة.
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قضية الحال حسب مجريات المحاكمة تعود إلى بداية السنة الجارية، حين استغل خريج المدرسة العليا معرفته بالإقامة بحكم مكوثه فيها قبل تخرجه، حيث اغتنم المتهمان خروج الطلبة وقاما بكسر باب إحدى الغرف وجعلها غرفة دائمة لهما وبقيا يتجولان في الإقامة وينتفعان من الخدمات على غرار الإطعام والنقل وكذا اغتنام خروج الطلبة ومواصلة مخططهم المتمثل في كسر أقفال الغرف وسرقة أغرض الطلبة، إلى غاية اكتشاف أحد الطلبة أن لباسه الرياضي المختفي يرتديه أحد المتهمين الأمر الذي جعله يخبر أعوان الأمن ليتم توقيف المتهمين وتفتيش غرفتهما المعومة، أين تم اكتشاف المسروقات ليتم تحويل المتهمين لمحكمة الحال.. وفيما أنكرالمتهمان المتواجدان رهن المؤسسة العقابية بالحراش أنكرا تهمة السرقة، التمس وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية في حق المتهمين.