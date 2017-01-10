في نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية أمطار وثلوج عبر 15 ولاية

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، السبت، نشرية خاصة تحذر من أمطار غزيرة على الولايات الغربية والمناطق الوسطى الغربية للوطن، وستمس 10 ولايات، حيث تعرف تساقطا كبيرا بكميات معتبرة تفوق 60 ملم، وسيستمر الوضع حتى مساء الأحد.

الاضطراب الجوي النشيط الذي تشهده الولايات الغربية بداية من صبيحة السبت، يخص 10 ولايات على غرار عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، الشلف، غليزان، تيسمسيلت، شمال تيارت، غرب عين الدفلى حيث ستسجل أمطارا غزيرة تفوق 60 ملم، على أن يمتد مفعول هذه النشرية حتى الساعة 15 من مساء الأحد.

كما سيتواصل الاضطراب بباقي الولايات حيث تشهد درجات الحرارة تراجعا في مختلف الولايات وتساقطا للأمطار والثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 600 م في كل من ولايات سطيف، برج بوعريريج، البويرة، جيجل، قالمة، قسنطينة، وتتراوح درجات الحرارة في المدن الشمالية مابين 12 و15 درجة على غرار عنابة، وهران، والعاصمة. أما ليلا بين 7 و8 درجات. أما بمدن الهضاب على غرار ولاية سطيف، سعيدة، معسكر، غليزان، قسنطينة وبرج بوعريريج فستنخفض درجات الحرارة الدنيا إلى درجة تحت الصفر ولن تتجاوز في فترة النهار 4 درجات.