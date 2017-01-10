خمس دول عربية تبحث في الجزائر تعديل قوانين اتحاد الكتاب العرب مكافحة التطبيع مع إسرائيل، وإعادة النظر في عمل اللجان وصلاحياتها

ينتظر أن تستضيف الجزائر اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، حيث يحل الأدباء العرب ضيوفا على اتحاد الكتاب الجزائريين خلال الفترة من 4 حتى 6 من فيفري القادم.

اجتماع الجزائر الذي اقره اجتماع دبي الإماراتية في سبتمبر الماضي ستتم خلاله مناقشة عدة قضايا تنظيمية وإدارية في إعادة هيكلة اتحاد الكتاب العرب وحسب المعلومات الواردة من محيط اتحاد الكتاب الجزائريين المكلف بتنظيم الحدث ينتظر أن تجتمع في الجزائر اللجنة العربية المكلفة بتعديل قوانين الاتحاد العربي اللجنة العربية، تتكون من 5 دول هي الجزائر والإمارات العربية المتحدة، مصر، الأردن وسلطنة عمان تجتمع في الجزائر يوما قبل الندوة المقررة وفي جدول أعمالها طرح تعديل قوانين الاتحاد منها الصلاحيات.

الهيئات التابعة للاتحاد مع المحافظة فقط على الأشياء الأساسية، وفي السياق ذاته ينتظر أن تطرح هياكل الاتحاد للمناقشة "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني. مقاومة الاحتلال للدول العربية مهما كان. وحدة الدول وسيادتها...". اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الكتاب العرب في الجزائر سيكون مرفوقا على الهامش بعقد ندوة عربية تمحور حول "تجليات ثقافة المقاومة في الأدب العربي المعاصر" تجري أشغالها في أربعة محاور أساسية، تدور حول ثقافة المقاومة والتأصيل النظري والثورة الجزائرية وثقافة المقاومة في الأدبين العربي والعالمي وثقافة المقاومة وتجلياتها في الشعر العربي والخطاب السردي العربي بوصفه بنية مقاومة.

للإشارة كانت دبي استضافت قد اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والفعاليات المصاحبة للاجتماع في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 سبتمبر الماضي بمشاركة 17 وفدا عربيا.