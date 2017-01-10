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أويحي معلقا على مشوار "الخضر"
أصبحنا ننتظر معجزة وهذا أمر مؤسف
علق أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السبت، على حظوظ الفريق الوطني، في التأهل للدور الثاني من كأس أمم إفريقيا، بأن الأمر يتطلب معجزة والمعجزات قليلة.
ورد أويحي على سؤال، على هامش اجتماع لمكتب الحزب بالعاصمة، بشان مشوار "الخضر"، بالقول "كنا مثلكم نأمل بأن ينجح الفريق الوطني ويتقدم ولكن الآن ننتظر مثل كل الناس معجزة، وفي العالم المعجزات قليلة لذلك نتأسف".
ويلعب المنتخب الوطني، الأحد، ثالث مباراة له لحساب الدور الأول لكاس أمم إفريقيا بالغابون أمام نظيره السنغالي.
وتبقى حظوظ "الخضر" في التأهل شبه منعدمة، كونهم مطالبين بالفوز وانتظار خسارة المنتخب التونسي أمام زيمبابوي، لضمان ورقة العبور للدور الثاني.
SoloDZ - اهم معجزة نتمناها من معجزة المنتخب الوطني هي معجزة رحيلكم 2017/01/21 على 20:221
تغيير جذري وشامل وحقيقي وصادق مبني على رؤية كروية استراتيجية اهدافها تنقية المجال من الفساد بكنس الفاسدين ورفع مستوى البطولة بالتركيز على التكوين في جميع الفرق دون استثناء وتأطير لجال الانصار وتأهيل الملاعب بشكل صحيح والبداية بإنهاء مهام كل الذي هم في مناصب التسيير في اللعبة من روراوة الى قرباج الى علي مالك الى غيرهم وتنصيب اطارات كفؤة ونزيهة وشابة يترأسهم اطار من وزارة الدفاع مثل اللواء مقداد بن زيان من اجل الصرامة مع اعطاء الامر الوقت اللازم خمس سنوات على الاقل وسترون النتائج المعجزة الحقيقي
Si Kaddour - France2017/01/21 على 20:422
صاحب المهام القذرة علاش ما تعلمش الاعبين ديالنا شوية عفساة قذرة باه يربحو ؟
عندي سوأل: هل يمكن لرجل نظيف أن يقوم بمهام قذرة لمدة ٣٠ سنة ؟
juste par curiosité...
محمد - tebessa2017/01/21 على 20:523
أدل بدلوك في الأرندي ، دع عنك التدخل فيما يعنيك أو ما لا يعنيك