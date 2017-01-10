أويحي معلقا على مشوار "الخضر" أصبحنا ننتظر معجزة وهذا أمر مؤسف

علق أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السبت، على حظوظ الفريق الوطني، في التأهل للدور الثاني من كأس أمم إفريقيا، بأن الأمر يتطلب معجزة والمعجزات قليلة.

ورد أويحي على سؤال، على هامش اجتماع لمكتب الحزب بالعاصمة، بشان مشوار "الخضر"، بالقول "كنا مثلكم نأمل بأن ينجح الفريق الوطني ويتقدم ولكن الآن ننتظر مثل كل الناس معجزة، وفي العالم المعجزات قليلة لذلك نتأسف".

ويلعب المنتخب الوطني، الأحد، ثالث مباراة له لحساب الدور الأول لكاس أمم إفريقيا بالغابون أمام نظيره السنغالي.

وتبقى حظوظ "الخضر" في التأهل شبه منعدمة، كونهم مطالبين بالفوز وانتظار خسارة المنتخب التونسي أمام زيمبابوي، لضمان ورقة العبور للدور الثاني.