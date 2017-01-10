التشريعات في 4 ماي 2017

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة بأنه تم ضبط تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، والتي ستكون يوم الخميس 4 ماي 2017، حيث سيتم الإعلان عن الموعد قريبا من طرف الجهات الوصية.

وبتحديد تاريخ إجراء الانتخابات يبقى فقط استدعاء الهيئة الناخبة من قبل الرئيس وذلك للدخول رسميا في أجواء الحملة الانتخابية بعد أن أعلنت العديد من الأحزاب مشاركتها في هذا الموعد الانتخابي.