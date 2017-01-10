التشريعات في 4 ماي 2017

date 2017/01/21 views 391 comments 0
author-picture

icon-writer إيمان. ع

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة بأنه تم ضبط تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، والتي ستكون يوم الخميس 4 ماي 2017، حيث سيتم الإعلان عن الموعد قريبا من طرف الجهات الوصية.

icon-links تغطيات ذات صلة

وبتحديد تاريخ إجراء الانتخابات يبقى فقط استدعاء الهيئة الناخبة من قبل الرئيس وذلك للدخول رسميا في أجواء الحملة الانتخابية بعد أن أعلنت العديد من الأحزاب مشاركتها في هذا الموعد الانتخابي.

icon-tags
  • print