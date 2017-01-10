جزائري حاول إنقاذه.. فنجا من موت محقق صيني ينتحر بتعليق نفسه في رافعة بباب الزوار

أقدم عامل صيني بورشة بناء فندق بمركز الأعمال في باب الزوار بالعاصمة، على وضع حد لحياته شنقا، بعدما علق نفسه في رافعة مخصصة لحمل مواد البناء فيما نجا صديقه بأعجوبة في محاولة لإنقاذه، معرضا نفسه لإصابات استدعت نقله إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش.

وحسب المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية للعاصمة خالد خلف الله، فقد تم العثور، صبيحة السبت، على جثة تتهاوى من الطابق الثالثة لورشة فندق في طور الإنجاز يقع بمركز الأعمال، بعدما قام بشنق نفسه باستعمال آلة رافعة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف صديق الضحية الذي حاول إنقاذه ما خلف له بعض الإصابات، وعن أسباب الانتحار أشار المتحدث إلى أنه إلى حد الساعة لم تعرف الدوافع، مؤكدا أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات الحادث.