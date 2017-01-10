الوزير طلعي أكد أن الشطر المتبقي 2.9 كلم تم تأجيل إنجازه إلى غاية توفر الاعتمادات المالية 400 منصب شغل لشباب ورقلة في الترامواي

بعد الضجة التي أثيرت حول إلغاء الشطر المتبقي من ترامواي ورقلة والذي تقدر مسافته ب2,9 كلم، فنّد وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي هذه الإشعاعات في ردّه على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الداوي، حيث أوضح الوزير أن هذا الشطر مؤجل وليس ملغى لعدم توفر الاعتمادات المالية في الوقت الراهن للمشروع.

كما أوضح الوزير طلعي أن الخط الكلي للمشروع والمقدر بـ12.6 كلم انطلاقا من حي النصر إلى غاية حي القصر مرورا بمحطة النقل المتعددة الأنماط زيادة عن القطب الجامعي الجديد ووسط المدينة سيدخل الخدمة خلال السداسي الثاني من هذه السنة، كما عبّر عن ارتياحه لوتيرة الإنجاز في شطره الأول الثابت على مسافة 8.1 كلم زيادة عن الشطر الاشتراطي الذي تم رصد غلافه المالي في إطار قانون المالية لسنة 2015 والمقدر بـ1.6 كلم، ليبلغ إجمالي طوله الحالي 9.7 كلم انطلاقا من حي النصر إلى غاية الحي الإداري.

ويحتوي مشروع ترامواي ورقلة بمجرد دخوله الخدمة على 16 محطة وثلاثة أقطاب تبادل بواسطة 24 عربة ترامواي من النوع الحديث والعصري، أما فيما يخص عملية التوظيف، أوضح الوزير طلعي في رده على النائب الداوي أن تكوين الإطارات التي ستشرف على تسيير هذا المرفق فموكلة للشركة الجزائرية "سيترام" بالنسبة للاستغلال وشركة "سيتال" بالنسبة لصيانة عربات الترامواي، وتعهد طلعي أن الشركتين ستعطيان الأولوية في التوظيف والتكوين للإطارات المحلية التي سيتم تكوينها لتولي المهام الخاصة باستغلاله وصيانته، حيث أضاف أن الشركتين قامتا بعملية انتقاء المترشحين لتوظيف ما يقارب 400 عامل من إطارات وسائقين ومراقبين وأعوان صيانة.

كما طمأن الوزير المواطنين أن الترامواي سيعطي نفسا آخر لقطاع النقل بوسط عاصمة الجنوب الجزائري ورقلة بأحسن التقنيات وأفضل الخدمات وبرفاهية وعصرنة سيشعر بها المواطن بورقلة بذلك وبالانضباط في الوقت، كما أنه سيتكفل بضمان تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بكل أريحية وسهولة.