لم ترد بعد معلومات عن خسائر بشرية انفجار قرب السفارة الإيطالية في العاصمة الليبية طرابلس

حسب تقرير إخباري أن وقع انفجار لسيارة مفخخة، قرب السفارة الإيطالية في حي الظهرة وسط العاصمة الليبية طرابلس، مساء السبت .

وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم إغلاق الطرق بالقرب من موقع الانفجار، فيما أكد مسؤول أمني أن الانفجار وقع خلف السفارة المصرية المغلقة وعلى بعد شارعين من السفارة الإيطالية، التي افتتحت مؤخرا.وأضاف المسؤول، ، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وكانت إيطاليا أول دولة غربية تعيد فتح سفارتها في طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي، علما أن معظم الدول أغلقت سفاراتها عام 2014 وأوائل عام 2015 بعد اندلاع اشتباكات عنيفة ووقوع هجمات بالعاصمة الليبية.