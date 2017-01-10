احباط عملية انتحارية في شارع الحمراء ببيروت

أحبطت القوى الأمنية اللبنانية، مساء السبت، عملية انتحارية في شارع الحمراء، أحد أكثر الشوارع ازدحاما في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت عناصر في الجيش قد ألقت القبض على الانتحاري قبل أن يفجر نفسه داخل مقهى الكوستا المزدحم الذي يقع في أول شارع الحمراء، أحد أكثر شوارع العاصمة اللبنانية بيروت ازدحاما. حسبما أعلنت مصادر في قوى الأمن اللبنانية لوكالة فرانس برس.

وألقي القبض على الانتحاري حوالى الساعة التاسعة مساءا بتوقيت غرينتش بعد دخوله المقهى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر، أن الانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا وتم رصده من قبل جنود يسيرون منذ أسابيع في دوريات بذلك الشارع.

هذا وأصيب الانتحاري خلال اعتقاله عندما طرحه عدد من العسكريين أرضا لمنعه من تفجير حزامه، ونقل إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت للعلاج قبل استجوابه.

وتحدث مراسل فرانس برس في الحمرا عن انتشار أمني كثيف في المنطقة بينما أغلق المقهى وعدد آخر من المطاعم أبوابه.ليُّعاد فتح الشارع أمام المارة بعد نحو ساعة من عملية الاعتقال.

وكانت قد شهدت لبنان في السنوات الماضية عددا من التفجيرات بعضها على خلفية الحرب بسوريا، حيث أعلن الجيش اللبناني في جوان الماضي، توقيف جهاديين من تنظيم الدولة الاسلامية يعدون اعتداءات تستهدف عددا من أحياء بيروت.