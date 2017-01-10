الجامعات تسابق الزمن لبرمجة امتحانات السداسي الثاني قبل رمضان

شدّدت الكليات بمختلف جامعات الوطن، على جميع الأقسام والشعب، على ضرورة مواصلة الدراسة مباشرة بعد نهاية امتحانات السداسي الأوّل مباشرة، وذلك من أجل ربح الوقت من السداسي الثاني وإنهاء الامتحانات وأغلب الأعمال البيداغوجية قبل حلول شهر رمضان.

حيث تعيش مختلف المعاهد والكلّيات، ضغطا شديدا بسبب التعليمات الوزارية التي تقتضي الشروع في تقديم دروس السداسي الثاني مباشرة بعد نهاية امتحانات السداسي الأوّل، إذ تعرف الإدارات الجامعية سباقا مع الزمن وأشغالا على قدم وساق، من أجل ضبط استعمال الزمن والشروع في تقديم المحاضرات، رغم أنّ الامتحانات الأولى ما تزال لم تنته ولم يتّم نشر نقاط بعض المقاييس، وما تزال امتحانات الاستدراك، وقد جرت العادة أنّ تتوقّف الدراسة بعد امتحانات السداسي الأوّل والانطلاق الفعلي في المحاضرات والتطبيقات بعد عطلة الربيع.

إلاّ أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبت من جميع المؤسسات الجامعية ضبط رزنامة الامتحانات وفق شهر رمضان، الذي سيكون في أواخر شهر ماي، حيث تمّ تقديم امتحانات السداسي الأوّل التي ستنتهي في معظم الكليات في بداية شهر فيفري، على أن يتم الشروع في السداسي الثاني وتكون الامتحانات في نهاية أفريل وشهر ماي على غرار ما قرّرته وزارة التربية الوطنية بخصوص رزنامة الامتحانات، على أن يتم القيام بمختلف الأعباء البيداغوجية التي تحتاج إلى مجهودات معتبرة قبل حلول الشهر الفضيل. مع العلم أنّ الموسم الجامعي يتواصل إلى غاية 5 جويلية، ويكون لزاما على الأقسام والشعب تنظيم مناقشة مذكّرات التخرّج في الماستر، بحيث سيكون الأمر معقّدا بالنسبة للمؤسسات التي تحتضن عددا كبيرا من الطلبة المشرفين على التخرّج هذا الموسم، والذين يسارعون إلى إتمام المذكّرات من أجل التمكّن من المناقشة قبل حلول شهر رمضان، فيما ترى مصادر جامعية، أنّ ذلك غير ممكن نظرا للعدد الكبير من المذكّرات التي سيتم مناقشتها، وباقي الأعمال البيداغوجية المفروضة على الأساتذة والإداريين التي توجب على المؤسسات الجامعية التكيّف على العمل في شهر رمضان.