شدّدت الكليات بمختلف جامعات الوطن، على جميع الأقسام والشعب، على ضرورة مواصلة الدراسة مباشرة بعد نهاية امتحانات السداسي الأوّل مباشرة، وذلك من أجل ربح الوقت من السداسي الثاني وإنهاء الامتحانات وأغلب الأعمال البيداغوجية قبل حلول شهر رمضان.
حيث تعيش مختلف المعاهد والكلّيات، ضغطا شديدا بسبب التعليمات الوزارية التي تقتضي الشروع في تقديم دروس السداسي الثاني مباشرة بعد نهاية امتحانات السداسي الأوّل، إذ تعرف الإدارات الجامعية سباقا مع الزمن وأشغالا على قدم وساق، من أجل ضبط استعمال الزمن والشروع في تقديم المحاضرات، رغم أنّ الامتحانات الأولى ما تزال لم تنته ولم يتّم نشر نقاط بعض المقاييس، وما تزال امتحانات الاستدراك، وقد جرت العادة أنّ تتوقّف الدراسة بعد امتحانات السداسي الأوّل والانطلاق الفعلي في المحاضرات والتطبيقات بعد عطلة الربيع.
إلاّ أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبت من جميع المؤسسات الجامعية ضبط رزنامة الامتحانات وفق شهر رمضان، الذي سيكون في أواخر شهر ماي، حيث تمّ تقديم امتحانات السداسي الأوّل التي ستنتهي في معظم الكليات في بداية شهر فيفري، على أن يتم الشروع في السداسي الثاني وتكون الامتحانات في نهاية أفريل وشهر ماي على غرار ما قرّرته وزارة التربية الوطنية بخصوص رزنامة الامتحانات، على أن يتم القيام بمختلف الأعباء البيداغوجية التي تحتاج إلى مجهودات معتبرة قبل حلول الشهر الفضيل. مع العلم أنّ الموسم الجامعي يتواصل إلى غاية 5 جويلية، ويكون لزاما على الأقسام والشعب تنظيم مناقشة مذكّرات التخرّج في الماستر، بحيث سيكون الأمر معقّدا بالنسبة للمؤسسات التي تحتضن عددا كبيرا من الطلبة المشرفين على التخرّج هذا الموسم، والذين يسارعون إلى إتمام المذكّرات من أجل التمكّن من المناقشة قبل حلول شهر رمضان، فيما ترى مصادر جامعية، أنّ ذلك غير ممكن نظرا للعدد الكبير من المذكّرات التي سيتم مناقشتها، وباقي الأعمال البيداغوجية المفروضة على الأساتذة والإداريين التي توجب على المؤسسات الجامعية التكيّف على العمل في شهر رمضان.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1تلاميذ "يرتدّون" ويروّجون الماسونية سرّا داخل المدارس!
2أمطار وثلوج عبر 15 ولاية
3قتلى.. موظفون بلا أجور ومرضى مرعوبون بسبب الثلوج
4الثلوج ترفع الطلب على غاز البوتان إلى 700 ألف قارورة يوميا
5وفاة السيدة التي قتل الغاز زوجها وأبناءها بخنشلة
Français English
الرأي
عمار يزلي
"جامي".. هنا يموت يحيى!
جمال لعلامي
موت يا حمار!
عبد الناصر
"تفجير" سيارة الإسعاف
حبيب راشدين
ترامب.. الخدعة البصرية للمصفوفة
صالح عوض
الإسلاميون: فكرة وإدارة وسياسة
جمال لعلامي
فضائح بالمايونيز والهريسة!
hocine_lagraa
سقطة مدوِّية لمعارضين سوريين
سلطان بركاني
أمامك فانظر أيَّ نهجيك تنهج
سليم قلالة
لا ربيع.. مع ترامب!
عبد الوهاب بكلي
"الإرهاب" أداة فتاكة في يد قادة الموجة الاستعمارية الجديدة
الفيديو
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الجامعات تسابق الزمن لبرمجة امتحانات السداسي الثاني قبل رمضان
سفيان.ع
شدّدت الكليات بمختلف جامعات الوطن، على جميع الأقسام والشعب، على ضرورة مواصلة الدراسة مباشرة بعد نهاية امتحانات السداسي الأوّل مباشرة، وذلك من أجل ربح الوقت من السداسي الثاني وإنهاء الامتحانات وأغلب الأعمال البيداغوجية قبل حلول شهر رمضان.
تغطيات ذات صلة
الجامعات تسابق الزمن لبرمجة امتحانات السداسي الثاني قبل رمضان
75 وحدة سكنية بسانق في المدية.. وجه آخر لإهدار المال العام
400 منصب شغل لشباب ورقلة في الترامواي
وفاة السيدة التي قتل الغاز زوجها وأبناءها بخنشلة
وهران: فتح تحقيق في قضية تفكيك أكثر من 50 سيارة بمحشر عين الترك
حيث تعيش مختلف المعاهد والكلّيات، ضغطا شديدا بسبب التعليمات الوزارية التي تقتضي الشروع في تقديم دروس السداسي الثاني مباشرة بعد نهاية امتحانات السداسي الأوّل، إذ تعرف الإدارات الجامعية سباقا مع الزمن وأشغالا على قدم وساق، من أجل ضبط استعمال الزمن والشروع في تقديم المحاضرات، رغم أنّ الامتحانات الأولى ما تزال لم تنته ولم يتّم نشر نقاط بعض المقاييس، وما تزال امتحانات الاستدراك، وقد جرت العادة أنّ تتوقّف الدراسة بعد امتحانات السداسي الأوّل والانطلاق الفعلي في المحاضرات والتطبيقات بعد عطلة الربيع.
إلاّ أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبت من جميع المؤسسات الجامعية ضبط رزنامة الامتحانات وفق شهر رمضان، الذي سيكون في أواخر شهر ماي، حيث تمّ تقديم امتحانات السداسي الأوّل التي ستنتهي في معظم الكليات في بداية شهر فيفري، على أن يتم الشروع في السداسي الثاني وتكون الامتحانات في نهاية أفريل وشهر ماي على غرار ما قرّرته وزارة التربية الوطنية بخصوص رزنامة الامتحانات، على أن يتم القيام بمختلف الأعباء البيداغوجية التي تحتاج إلى مجهودات معتبرة قبل حلول الشهر الفضيل. مع العلم أنّ الموسم الجامعي يتواصل إلى غاية 5 جويلية، ويكون لزاما على الأقسام والشعب تنظيم مناقشة مذكّرات التخرّج في الماستر، بحيث سيكون الأمر معقّدا بالنسبة للمؤسسات التي تحتضن عددا كبيرا من الطلبة المشرفين على التخرّج هذا الموسم، والذين يسارعون إلى إتمام المذكّرات من أجل التمكّن من المناقشة قبل حلول شهر رمضان، فيما ترى مصادر جامعية، أنّ ذلك غير ممكن نظرا للعدد الكبير من المذكّرات التي سيتم مناقشتها، وباقي الأعمال البيداغوجية المفروضة على الأساتذة والإداريين التي توجب على المؤسسات الجامعية التكيّف على العمل في شهر رمضان.