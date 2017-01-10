أكد مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، نبيل بن ددوش، الأحد، أن أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية في 13 ولاية تضررت جراء الاضطرابات الجوية مما أدى إلى توقيف الدروس.
وأوضح بن ددوش، في حديث له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن 2.689 مؤسسة تعليمية تضررت جراء الاضطرابات الجوية الأخيرة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة (1.822 مدرسة ابتدائية و164 متوسطة و303 ثانوية).
وأضاف أن التأخر في الدروس متفاوت من ولاية وأخرى، مشيرا بشكل خاص إلى ولايتي تيزي وزو وبجاية اللتين سجلتا تأخرا بخمسة أيام. وأكد أن استدراك الدروس سيتم خلال أيام السبت والثلاثاء مساء، مضيفا انه سيتم تجنيد مفتشي التربية في إطار هذه العملية لتفادي أي تأخر على مستوى المؤسسات المعنية.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قد أعلنت يوم الخميس الفارط بالجزائر العاصمة عن إعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء غلق بعض المؤسسات التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة ولايات.
وأوضحت بن غبريط أن "استدراك الدروس لا يمثل إشكالا بالنسبة للقطاع"، مشيرة إلى انه تم خلال اللقاء الذي جمعها بهيئة التفتيش الأسبوع الماضي الاتفاق على "إعداد برنامج يسمح بتركيز الاهتمام خلال الثلاثي الثاني حول مرافقة المفتشين للأساتذة لتعويض الدروس الضائعة".
وأضافت أن التأخر في الدروس"متفاوت بين ولاية وأخرى وبين مؤسسة تربوية وأخرى"، مجددة القول بأن الوزارة "ستتخذ الإجراءات اللازمة خدمة لمصلحة التلاميذ".
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تأخر الدروس بلغ 5 أيام
تضرر 2600 مؤسسة تربوية جراء الأحوال الجوية
الشروق أون لاين
أكد مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، نبيل بن ددوش، الأحد، أن أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية في 13 ولاية تضررت جراء الاضطرابات الجوية مما أدى إلى توقيف الدروس.
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وأوضح بن ددوش، في حديث له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن 2.689 مؤسسة تعليمية تضررت جراء الاضطرابات الجوية الأخيرة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة (1.822 مدرسة ابتدائية و164 متوسطة و303 ثانوية).
وأضاف أن التأخر في الدروس متفاوت من ولاية وأخرى، مشيرا بشكل خاص إلى ولايتي تيزي وزو وبجاية اللتين سجلتا تأخرا بخمسة أيام. وأكد أن استدراك الدروس سيتم خلال أيام السبت والثلاثاء مساء، مضيفا انه سيتم تجنيد مفتشي التربية في إطار هذه العملية لتفادي أي تأخر على مستوى المؤسسات المعنية.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قد أعلنت يوم الخميس الفارط بالجزائر العاصمة عن إعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء غلق بعض المؤسسات التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة ولايات.
وأوضحت بن غبريط أن "استدراك الدروس لا يمثل إشكالا بالنسبة للقطاع"، مشيرة إلى انه تم خلال اللقاء الذي جمعها بهيئة التفتيش الأسبوع الماضي الاتفاق على "إعداد برنامج يسمح بتركيز الاهتمام خلال الثلاثي الثاني حول مرافقة المفتشين للأساتذة لتعويض الدروس الضائعة".
وأضافت أن التأخر في الدروس"متفاوت بين ولاية وأخرى وبين مؤسسة تربوية وأخرى"، مجددة القول بأن الوزارة "ستتخذ الإجراءات اللازمة خدمة لمصلحة التلاميذ".