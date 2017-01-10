لقيت فتاة، تبلغ من العمر 15 سنة، حتفها، الأحد، بالرغاية في العاصمة بعدما دهسها قطار كان متجها من العاصمة باتجاه الثنية، أثناء محاولة اجتيازها السكة قصد التوجه نحو المتوسطة التي تدرس بها، ولقيت حتفها بعين المكان.
اهتز حي محمد الباي، في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، على وقع حادث أليم راحت ضحيته فتاة، تبلغ من العمر 15 سنة، بعدما دهسها قطار، وحولها إلى أشلاء، وهو ما خلف حالة استياء وحزن كبيرين على ما وقع لهذه الفتاة.
وحسب مصادر محلية، فإن الضحية التي تقطن بحي محمد الباي، المحاذي للسكة الحديدية، تعودت على قطع السكة من أجل التوجه نحو المؤسسة التربوية التي تدرس بها بالرغاية، باعتباره المسلك الوحيد الذي يربط الحي والمدرسة كغيرها من التلاميذ.
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قطار ينهي حياة تلميذة ويحولها إلى أشلاء بالرغاية
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
لقيت فتاة، تبلغ من العمر 15 سنة، حتفها، الأحد، بالرغاية في العاصمة بعدما دهسها قطار كان متجها من العاصمة باتجاه الثنية، أثناء محاولة اجتيازها السكة قصد التوجه نحو المتوسطة التي تدرس بها، ولقيت حتفها بعين المكان.
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وفاة السيدة التي قتل الغاز زوجها وأبناءها بخنشلة
اهتز حي محمد الباي، في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، على وقع حادث أليم راحت ضحيته فتاة، تبلغ من العمر 15 سنة، بعدما دهسها قطار، وحولها إلى أشلاء، وهو ما خلف حالة استياء وحزن كبيرين على ما وقع لهذه الفتاة.
وحسب مصادر محلية، فإن الضحية التي تقطن بحي محمد الباي، المحاذي للسكة الحديدية، تعودت على قطع السكة من أجل التوجه نحو المؤسسة التربوية التي تدرس بها بالرغاية، باعتباره المسلك الوحيد الذي يربط الحي والمدرسة كغيرها من التلاميذ.