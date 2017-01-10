قرر حزب جيل جديد مقاطعة اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، المقرر هذا الإثنين، بمقر حركة مجتمع السلم، بحجة أن اللقاء خاص بالأحزاب التي قررت المشاركة في التشريعيات، رافضين في نفس الوقت استعمال الهيئة كغطاء لمواقف حزبية ضيقة على -حد وصفهم-.
اعتبر حزب جيل جديد، أن لقاء هيئة التشاور والمتابعة يخص الأحزاب السياسية التي قررت دخول الانتخابات، رافضين المشاركة في هذا الاجتماع بعد أن قرروا مقاطعة التشريعيات.
وفي هذا الصدد، قال القيادي في الحزب إسماعيل سعيداني لـ "الشروق " إن حزبه يرفض أن يستعمل كغطاء لمواقف حزبية "ضيقة " لهذا قرر عدم المشاركة في الاجتماع المزمع تنظميه بمقر حركة مجتمع السلم وهذا بعد آخر اجتماع احتضنه حزب طلائع الحريات، قائلا "أغلبية المؤسسين لهذه الهيئة رافضون للمشاركة في الانتخابات بالصيغة التي فرضها النظام، والتي تختلف تماما مع ما جاءت به أرضية مزفران"، مضيفا: "حزبنا يرفض المشاركة، لاسيما بعد تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، التي قال فيها إن حزبه يريد إشراك المقاطعين لمساعدتهم في مراقبة الانتخابات".
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اللقاء خاص بالأحزاب التي قررت المشاركة في التشريعيات
"جيل جديد" يقاطع اجتماع هيئة التشاور والمتابعة
أسماء. ب
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
قرر حزب جيل جديد مقاطعة اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، المقرر هذا الإثنين، بمقر حركة مجتمع السلم، بحجة أن اللقاء خاص بالأحزاب التي قررت المشاركة في التشريعيات، رافضين في نفس الوقت استعمال الهيئة كغطاء لمواقف حزبية ضيقة على -حد وصفهم-.
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اعتبر حزب جيل جديد، أن لقاء هيئة التشاور والمتابعة يخص الأحزاب السياسية التي قررت دخول الانتخابات، رافضين المشاركة في هذا الاجتماع بعد أن قرروا مقاطعة التشريعيات.
وفي هذا الصدد، قال القيادي في الحزب إسماعيل سعيداني لـ "الشروق " إن حزبه يرفض أن يستعمل كغطاء لمواقف حزبية "ضيقة " لهذا قرر عدم المشاركة في الاجتماع المزمع تنظميه بمقر حركة مجتمع السلم وهذا بعد آخر اجتماع احتضنه حزب طلائع الحريات، قائلا "أغلبية المؤسسين لهذه الهيئة رافضون للمشاركة في الانتخابات بالصيغة التي فرضها النظام، والتي تختلف تماما مع ما جاءت به أرضية مزفران"، مضيفا: "حزبنا يرفض المشاركة، لاسيما بعد تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، التي قال فيها إن حزبه يريد إشراك المقاطعين لمساعدتهم في مراقبة الانتخابات".