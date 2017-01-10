يزوره باستمرار منذ عام 2011 الغنوشي لدى بوتفليقة للمرة السابعة

استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، في لقاء هو السابع من نوعه منذ ثورة الياسمين، التي أطاحت بزين العابدين بن علي في الجارة الشرقية عام 2011.

وجرى الاستقبال، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، بحضور وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحي ووزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل.

ونقلت وسائل إعلام أن اللقاء تناول الوضع في ليبيا على الخصوص، إلى جانب واقع العلاقات بين البلدين.

وتعد هذه المرة السابعة التي يلتقي فيها بوتفليقة بالغنوشي، منذ ثورة 2011 بتونس، والتي أطاحت بزين العابدين بن علي، حيث يجري الرجلان مشاورات مستمرة بشان الوضع في تونس والمنطقة .

ونهاية عام 2013، تحدثت وسائل الإعلام في البلدين عن وجود وساطة جزائرية، لتقريب وجهات النظر بين المعارضة آنذاك بقيادة نداء تونس الذي يترأسه الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، والحكومة بقيادة حركة النهضة، وذلك بعد استقبال بوتفليقة للرجلين على انفراد.