استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، في لقاء هو السابع من نوعه منذ ثورة الياسمين، التي أطاحت بزين العابدين بن علي في الجارة الشرقية عام 2011.
وجرى الاستقبال، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، بحضور وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحي ووزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل.
ونقلت وسائل إعلام أن اللقاء تناول الوضع في ليبيا على الخصوص، إلى جانب واقع العلاقات بين البلدين.
وتعد هذه المرة السابعة التي يلتقي فيها بوتفليقة بالغنوشي، منذ ثورة 2011 بتونس، والتي أطاحت بزين العابدين بن علي، حيث يجري الرجلان مشاورات مستمرة بشان الوضع في تونس والمنطقة .
ونهاية عام 2013، تحدثت وسائل الإعلام في البلدين عن وجود وساطة جزائرية، لتقريب وجهات النظر بين المعارضة آنذاك بقيادة نداء تونس الذي يترأسه الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، والحكومة بقيادة حركة النهضة، وذلك بعد استقبال بوتفليقة للرجلين على انفراد.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1لا حرب بين الجزائر والمغرب.. ومصر خانت الجزائريين في الحرب مع إسرائيل
2أصبحنا ننتظر معجزة وهذا أمر مؤسف
3إرهاب الطرقات "يستنزف" 21 ألف مليار سنويا من خزينة الدولة!
4رجال "الأفسيو" متحزبون.. ومن حقهم المشاركة في التشريعيات!
5سلطاني يحرج مقري بمقترح "قمة إسلامية" بلا زعامات!
Français English
الرأي
عمار يزلي
"جامي".. هنا يموت يحيى!
جمال لعلامي
موت يا حمار!
عبد الناصر
"تفجير" سيارة الإسعاف
حبيب راشدين
ترامب.. الخدعة البصرية للمصفوفة
صالح عوض
الإسلاميون: فكرة وإدارة وسياسة
جمال لعلامي
فضائح بالمايونيز والهريسة!
hocine_lagraa
سقطة مدوِّية لمعارضين سوريين
سلطان بركاني
أمامك فانظر أيَّ نهجيك تنهج
سليم قلالة
لا ربيع.. مع ترامب!
عبد الوهاب بكلي
"الإرهاب" أداة فتاكة في يد قادة الموجة الاستعمارية الجديدة
الفيديو
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
يزوره باستمرار منذ عام 2011
الغنوشي لدى بوتفليقة للمرة السابعة
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، في لقاء هو السابع من نوعه منذ ثورة الياسمين، التي أطاحت بزين العابدين بن علي في الجارة الشرقية عام 2011.
تغطيات ذات صلة
هذه شروط طبع المصاحف واستيراد الكتب الدينية
تضرر 2600 مؤسسة تربوية جراء الأحوال الجوية
سكنات عدل ستسلم في وقتها عبر كافة ولايات الوطن
نشرية خاصة: أمطار غزيرة بالولايات الوسطى والغربية
حملة وطنية لترقية الآداب العامة والذوق الجمالي
وجرى الاستقبال، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، بحضور وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحي ووزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل.
ونقلت وسائل إعلام أن اللقاء تناول الوضع في ليبيا على الخصوص، إلى جانب واقع العلاقات بين البلدين.
وتعد هذه المرة السابعة التي يلتقي فيها بوتفليقة بالغنوشي، منذ ثورة 2011 بتونس، والتي أطاحت بزين العابدين بن علي، حيث يجري الرجلان مشاورات مستمرة بشان الوضع في تونس والمنطقة .
ونهاية عام 2013، تحدثت وسائل الإعلام في البلدين عن وجود وساطة جزائرية، لتقريب وجهات النظر بين المعارضة آنذاك بقيادة نداء تونس الذي يترأسه الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، والحكومة بقيادة حركة النهضة، وذلك بعد استقبال بوتفليقة للرجلين على انفراد.