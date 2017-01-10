نشرت التصحيح في الجريدة الرسمية الحكومة "تستدرك" خطأ قانون المالية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تصحيحا للخطإ الذي ورد في قانون المالية لعام 2017، بعد اكتشاف ثغرة في باب الإيرادات قيمتها 30 مليار دينار.

وجاء في الوثيقة تحت عنوان "استدراك"، توضيح لطبيعة الخطأ الوارد في القانون، الذي دخل حيز التطبيق مطلع شهر جانفي.

وأضاف أن التصحيح يتضمن:

1 . 1 الإيرادات الجبائية :

- بدلا من: "201 - 003 "حواصل 1.047.601.000.

- يقرأ: 201 - 003 حواصل 1.077.592.000

حتى ( اﻟﻤﺠموع الفرعي : (2)

- بدلا من: اﻟﻤﺠموع الفرعي (100.000.000.............(2

- يقرأ: اﻟﻤﺠموع الفرعي (2) 100.020.000

وكانت وسائل إعلام قد تداولت سابقا، أخطاء في قانون المالية لعام 2017 مست الإيرادات العامة العادية للدولة، بفارق قدره 30 مليار دينار.

واعترف وزير المالية حاجي بابا عمي، بوجود هذا الخطأ أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، مهونا من حجمه، لأن الأخطاء تحدث حسبه في أي وقت.

وأعلن أنه مصالحه راسلت الأمانة العامة للحكومة، لتصحيح الخطأ ونشره مجددا في الجريدة الرسمية.