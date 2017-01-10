تم إجلاء نحو 150 شخص ما بين مرضى ومرافقيهم، من داخل مستشفى دالي عبد القادر بغريس، زوال الأحد، ونقلهم نحو مستشفيات مجاورة لا سيما مستشفيات عاصمة الولاية. وذلك بعدما غمرته مياه الأمطار والسيول واجتاحت طابقه الأٍرضي متلفة بعض التجهيزات والعتاد.
وقد استعمل أعوان الحماية المدنية وأعوان النظافة والتطهير القوارب والجرارات من أجل إخلاء المستشفى، من جميع من كان فيه، ومن بينهم حالات حرجة لمرضى.
وقد أبدى المواطنون تخوفهم من انهيار بناية المستشفى كونها مشيدة بالبناء الجاهز وقد انتهت مدة صلاحيتها قبل سنوات.
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نقلوا نحو مستشفيات مجاورة
إجلاء المرضى بالقوارب من مستشفى أغرقته الأمطار بمعسكر
قادة مزيلة
تم إجلاء نحو 150 شخص ما بين مرضى ومرافقيهم، من داخل مستشفى دالي عبد القادر بغريس، زوال الأحد، ونقلهم نحو مستشفيات مجاورة لا سيما مستشفيات عاصمة الولاية. وذلك بعدما غمرته مياه الأمطار والسيول واجتاحت طابقه الأٍرضي متلفة بعض التجهيزات والعتاد.
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وقد استعمل أعوان الحماية المدنية وأعوان النظافة والتطهير القوارب والجرارات من أجل إخلاء المستشفى، من جميع من كان فيه، ومن بينهم حالات حرجة لمرضى.
وقد أبدى المواطنون تخوفهم من انهيار بناية المستشفى كونها مشيدة بالبناء الجاهز وقد انتهت مدة صلاحيتها قبل سنوات.