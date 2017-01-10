أشرف وزير الثقافة، الأحد، من قصر الثقافة على تنصيب ست لجان مكلفة بإعادة النظر في المنظومة المسرحية وهذا بحضور 18 مدير مسرح جهوي إضافة إلى المسرح الوطني.
اللجان المكلفة بإعادة صياغة تصور جديد للخشبة الجزائرية تشمل التمويل، الإنتاج، التوزيع، المضمون ومراجعة القوانين قبل أن يقرر ميهوبي إضافة لجنة خاصة بالتكوين.
اللجان التي تضم ممثلين عن الوزارة الوصية والمسارح المهنية تتلخص مهمتها في صياغة تصور جديد للمسرح في الجزائر على أن يتم الإعلان عن هذا التصور للرأي العام على هامش إعلان مستغانم عاصمة للمسرح في 23 مارس القادم.
على هامش اللقاء الذي جمع ميهوبي بممثلي الحركة المسرحية دعا الوزير إلى ضرورة الخروج بالمسرح من عقلية "الريع والربح السريع"، داعيا مسيري المسارح إلى البحث عن الحلول على المستوى المحلي لحل مشاكلهم الإدارية والبحث عن سبل لتمويل إنتاجهم وتوزيعه وعدم الاهتمام فقط بدعم الوزارة.
وأكد في نفس السياق أن الوزارة تضمن الخدمة العمومية وتدعم المسارح عن طريق المرافقة لكن في المقابل على المسرحيين رفع السقف في تقديم أعمال جادة وعدم المبالغة في التكاليف عن طريق تكييف أنفسهم مع ما تسمح به الإمكانيات المتوفرة.
وقال مدير الإدارة والوسائل بوزغاية إن الوزارة اعتمدت على تقارير محافظي الحسابات التي تؤكد أن أغلب المسارح لها اعتمادات مالية لا بأس بها وتمكنها من تسيير أمورها خاصة أن دفاتر الشروط الموقعة مع الوزارة توضح أن دفع أجور موظفي المسارح لا تتكفل به الوصاية لكنها تقع على عاتق المؤسسات ذاتها.
من جهة أخرى، قال مدير المسرح الوطني محمد يحياوي إن أزمة المسرح الوطني بدأت في تظاهرة عاصمة الثقافة العربية 2007 عندما تم رفع تكاليف الإنتاج والتخلي عن الفرق الدائمة في المسرح مقابل التعاقد مع مسرحيين من خارج المؤسسات. وكشف عن جملة الإجراءات التي اعتمدها المسرح الوطني لمواجهة الأزمة مثل تسريح العمال المتعاقدين وتشجيع البقية على الذهاب إلى التقاعد المسبق. كما وعد ميهوبي في ختام اللقاء بالعمل على إيجاد الحلول لمشاكل مسرح بجاية.
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زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
أشرف وزير الثقافة، الأحد، من قصر الثقافة على تنصيب ست لجان مكلفة بإعادة النظر في المنظومة المسرحية وهذا بحضور 18 مدير مسرح جهوي إضافة إلى المسرح الوطني.
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اللجان المكلفة بإعادة صياغة تصور جديد للخشبة الجزائرية تشمل التمويل، الإنتاج، التوزيع، المضمون ومراجعة القوانين قبل أن يقرر ميهوبي إضافة لجنة خاصة بالتكوين.
اللجان التي تضم ممثلين عن الوزارة الوصية والمسارح المهنية تتلخص مهمتها في صياغة تصور جديد للمسرح في الجزائر على أن يتم الإعلان عن هذا التصور للرأي العام على هامش إعلان مستغانم عاصمة للمسرح في 23 مارس القادم.
على هامش اللقاء الذي جمع ميهوبي بممثلي الحركة المسرحية دعا الوزير إلى ضرورة الخروج بالمسرح من عقلية "الريع والربح السريع"، داعيا مسيري المسارح إلى البحث عن الحلول على المستوى المحلي لحل مشاكلهم الإدارية والبحث عن سبل لتمويل إنتاجهم وتوزيعه وعدم الاهتمام فقط بدعم الوزارة.
وأكد في نفس السياق أن الوزارة تضمن الخدمة العمومية وتدعم المسارح عن طريق المرافقة لكن في المقابل على المسرحيين رفع السقف في تقديم أعمال جادة وعدم المبالغة في التكاليف عن طريق تكييف أنفسهم مع ما تسمح به الإمكانيات المتوفرة.
وقال مدير الإدارة والوسائل بوزغاية إن الوزارة اعتمدت على تقارير محافظي الحسابات التي تؤكد أن أغلب المسارح لها اعتمادات مالية لا بأس بها وتمكنها من تسيير أمورها خاصة أن دفاتر الشروط الموقعة مع الوزارة توضح أن دفع أجور موظفي المسارح لا تتكفل به الوصاية لكنها تقع على عاتق المؤسسات ذاتها.
من جهة أخرى، قال مدير المسرح الوطني محمد يحياوي إن أزمة المسرح الوطني بدأت في تظاهرة عاصمة الثقافة العربية 2007 عندما تم رفع تكاليف الإنتاج والتخلي عن الفرق الدائمة في المسرح مقابل التعاقد مع مسرحيين من خارج المؤسسات. وكشف عن جملة الإجراءات التي اعتمدها المسرح الوطني لمواجهة الأزمة مثل تسريح العمال المتعاقدين وتشجيع البقية على الذهاب إلى التقاعد المسبق. كما وعد ميهوبي في ختام اللقاء بالعمل على إيجاد الحلول لمشاكل مسرح بجاية.