سيقودون القوائم في عدة ولايات الأفلان يتلقى الضوء الأخضر لترشيح وزرائه في التشريعيات

تلقى حزب جبهة التحرير الوطني، "الضوء الأخضر" من رئاسة الجمهورية، بحسب مصادر لـ"الشروق"، لترشيح وزرائه في حكومة سلال، خلال التشريعيات المقلبة، المزمع تنظيمها في 4 ماي المقبل.

وينتظر بحسب الترخيص الممنوح للوزراء الأفلانيين 13 ـ من دون احتساب عبد المالك سلال- أن يكونوا على رأس قوائم الحزب العتيد في الولايات، كما هي الحال مع الطيب لوح وعبد القادر مساهل، وعبد السلام شلغوم، والطاهر حجار وغنية الدالية، ونفس الحال لـ"الوافدين" الجدد للحزب في صورة عبد القادر والي وبوجمعة طلعي وهدى إيمان فرعون.

فيما أشار مصدر آخر، إلى أنه من غير الممكن لقيادة الحزب أن تمنع مناضليها من الترشح للانتخابات، بمن في ذلك أعضاء الجهاز التنفيذي، على اعتبار أن المسألة "حرية شخصية لهم". وتابع محدثنا "القرار النهائي بيد الوزير الأول، بحكم المهام التي يتولاها الوزراء في الحكومة".