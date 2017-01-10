عاد، ممثلو وتقنيو مسرح بجاية مساء الأحد، للإعتصام مجددا أمام مسرح "عبد المالك بوقرموح" بالمدينة للتنديد بتسريح 25 متعاقدا بين تقني، ممثل ومنتج، وكذا التنديد بما وصفوه بـ"الموت المبرمج " لركح بجاية، بسبب سياسة التقشف التي أتت على نصف ميزانية المسرح.
هذا الحركة الاحتجاجية، تعد الثانية من نوعها المنظمة من قبل المحتجين منذ بداية هذا العام، أين أشاروا إلى أن المتعاقدين لم يتقاضوا أجورهم منذ حوالي 3 اشهر كاملة، بسبب سياسة التقشف التي أتت على أزيد من نصف الإعانات المالية المقدمة لمسرح بجاية، مؤكدين انه "لا تقشف في الثقافة"، داعين وزير الثقافة للتدخل والالتزام بوعوده المقدمة لهم سابقا، كما ندد المحتجون ومثقفو الولاية، وكذا بعض أطياف المجتمع المدني، من الوضع الذي وصل إليه ركح بجاية، الذي ناضلت من اجله قامات مسرحية وفنية كبيرة، كما صالت وجالت به أعمال مسرحية خالدة، على اعتبار أن التقشف سيقضي على الإنتاج المسرحي والحركية الثقافية بالولاية، والذي غالبا ما يكون المرأة التي تعكس واقع المجتمع.
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ممثلو وتقنيو مسرح بجاية يعتصمون مجددا
ن. اوهاب
عاد، ممثلو وتقنيو مسرح بجاية مساء الأحد، للإعتصام مجددا أمام مسرح "عبد المالك بوقرموح" بالمدينة للتنديد بتسريح 25 متعاقدا بين تقني، ممثل ومنتج، وكذا التنديد بما وصفوه بـ"الموت المبرمج " لركح بجاية، بسبب سياسة التقشف التي أتت على نصف ميزانية المسرح.
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هذا الحركة الاحتجاجية، تعد الثانية من نوعها المنظمة من قبل المحتجين منذ بداية هذا العام، أين أشاروا إلى أن المتعاقدين لم يتقاضوا أجورهم منذ حوالي 3 اشهر كاملة، بسبب سياسة التقشف التي أتت على أزيد من نصف الإعانات المالية المقدمة لمسرح بجاية، مؤكدين انه "لا تقشف في الثقافة"، داعين وزير الثقافة للتدخل والالتزام بوعوده المقدمة لهم سابقا، كما ندد المحتجون ومثقفو الولاية، وكذا بعض أطياف المجتمع المدني، من الوضع الذي وصل إليه ركح بجاية، الذي ناضلت من اجله قامات مسرحية وفنية كبيرة، كما صالت وجالت به أعمال مسرحية خالدة، على اعتبار أن التقشف سيقضي على الإنتاج المسرحي والحركية الثقافية بالولاية، والذي غالبا ما يكون المرأة التي تعكس واقع المجتمع.