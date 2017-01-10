أظهرت نتائج جزئية أعلنت مساء الأحد أن وزير التربية السابق بونوا هامون سينافس رئيس الوزراء السابق مانويل فالس في الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي، استعدادا للانتخابات الرئاسية في الربيع.
وتصدر هامون (49 عاما) الذي يمثل الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي النتائج بـ35 في المئة من الأصوات أمام فالس (54 عاما) الذي يمثل جناح اليمين وأعلن خوضه السباق بعدما قرر الرئيس فرانسوا هولاند عدم الترشح، وفق هذه النتائج التي شملت أكثر من 30 في المئة من مكاتب الاقتراع.
وكانت مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها الأحد عند الساعة السابعة مساء، للتصويت في الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار التي شارك فيها سبعة مرشحين من أجل التأهل للدورة الثانية المقررة الأحد 29 جانفي، وتجاوز عدد المقترعين مليون شخص عن الخامسة مساء. وسيترتب على الفائز فيها مهمة صعبة تقضي بتوحيد صفوف اليسار لخوض حملة يهيمن عليها اليمين واليمين المتطرف.
ويبدو حاليا أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية التي تجري على دورتين في 23 أفريلريل و7 ماي، ستكون حامية بين المرشح اليميني المحافظ فرنسوا فيون وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان.
وإذ استفاد من دينامية مؤاتية في استطلاعات الرأي، أعلن بونوا هامون في الأيام الأخيرة أن "لديه شعورا بأن وقت نجاحه قد حان"، وذلك على وقع مشروعه بجعل كل مواطن فرنسي يتقاضى راتبا قدره 750 يورو.
أما الوزير السابق أرنو مونتبور فحاز 18,7 في المئة من الأصوات وفق نتائج جزئية شملت أكثر من ثلاثين في المئة من مكاتب الاقتراع. وصرح مونتبور معترفا بهزيمته "سأصوت الأحد المقبل لبونوا هامون وأدعوكم إلى القيام بذلك".
وإثر حملة تخللتها ثلاث مناظرات تلفزيونية في ثمانية أيام، اجتذبت الانتخابات بين 1,5 مليون ومليوني مقترع للاختيار بين سبعة مرشحين، مقابل أكثر من اربعة ملايين نزلوا إلى صناديق الاقتراع لانتخابات اليمين التمهيدية في نوفمبر.
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فالس وهامون إلى الدور الثاني من انتخابات اليسار الفرنسي
وكالات
أظهرت نتائج جزئية أعلنت مساء الأحد أن وزير التربية السابق بونوا هامون سينافس رئيس الوزراء السابق مانويل فالس في الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي، استعدادا للانتخابات الرئاسية في الربيع.
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وتصدر هامون (49 عاما) الذي يمثل الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي النتائج بـ35 في المئة من الأصوات أمام فالس (54 عاما) الذي يمثل جناح اليمين وأعلن خوضه السباق بعدما قرر الرئيس فرانسوا هولاند عدم الترشح، وفق هذه النتائج التي شملت أكثر من 30 في المئة من مكاتب الاقتراع.
وكانت مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها الأحد عند الساعة السابعة مساء، للتصويت في الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار التي شارك فيها سبعة مرشحين من أجل التأهل للدورة الثانية المقررة الأحد 29 جانفي، وتجاوز عدد المقترعين مليون شخص عن الخامسة مساء. وسيترتب على الفائز فيها مهمة صعبة تقضي بتوحيد صفوف اليسار لخوض حملة يهيمن عليها اليمين واليمين المتطرف.
ويبدو حاليا أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية التي تجري على دورتين في 23 أفريلريل و7 ماي، ستكون حامية بين المرشح اليميني المحافظ فرنسوا فيون وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان.
وإذ استفاد من دينامية مؤاتية في استطلاعات الرأي، أعلن بونوا هامون في الأيام الأخيرة أن "لديه شعورا بأن وقت نجاحه قد حان"، وذلك على وقع مشروعه بجعل كل مواطن فرنسي يتقاضى راتبا قدره 750 يورو.
أما الوزير السابق أرنو مونتبور فحاز 18,7 في المئة من الأصوات وفق نتائج جزئية شملت أكثر من ثلاثين في المئة من مكاتب الاقتراع. وصرح مونتبور معترفا بهزيمته "سأصوت الأحد المقبل لبونوا هامون وأدعوكم إلى القيام بذلك".
وإثر حملة تخللتها ثلاث مناظرات تلفزيونية في ثمانية أيام، اجتذبت الانتخابات بين 1,5 مليون ومليوني مقترع للاختيار بين سبعة مرشحين، مقابل أكثر من اربعة ملايين نزلوا إلى صناديق الاقتراع لانتخابات اليمين التمهيدية في نوفمبر.