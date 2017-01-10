هاكرز يشعلون الحرب العالمية على تويتر

اخترق هاكرز مجهولون صفحة صحيفة "نيويورك تايمز" على تويتر ونشروا فيها نبأ يتحدث عن إعداد روسيا لضربة صاروخية على الولايات المتحدة.

ووفق الإعلام الأمريكي فإن عدد المشتركين بصفحة التويتر يصل إلى 250 ألفا، وجرى حذف النبأ المنشور سريعا، وتجري الصحيفة تحقيقا بشأن الاختراق.