هاكرز يشعلون الحرب العالمية على تويتر

date 2017/01/23 views 507 comments 0
author-picture

icon-writer إنترفاكس

اخترق هاكرز مجهولون صفحة صحيفة "نيويورك تايمز" على تويتر ونشروا فيها نبأ يتحدث عن إعداد روسيا لضربة صاروخية على الولايات المتحدة.

icon-links تغطيات ذات صلة

ووفق الإعلام الأمريكي فإن عدد المشتركين بصفحة التويتر يصل إلى 250 ألفا، وجرى حذف النبأ المنشور سريعا، وتجري الصحيفة تحقيقا بشأن الاختراق.

 

icon-tags
  • print