لم يكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يمضي 48 ساعة في البيت الأبيض، حتى شرع في اتخاذ عدد من القرارات التي كان قد وعد ببعضها، خلال حملته الانتخابية. فيما يستعد لاتخاذ أخرى، خلال الأيام المقبلة.
والتقى ترامب مع ممثلي وكالة المخابرات المركزية CIA وتسلم الشيفرات الخاصة بالقنابل النووية التي تملكها الولايات المتحدة، ووقع عدة قرارات أخرى أبرزها:
- تولي كافة أفراد الحكومة الفيدرالية لمهامهم بشكل رسمي عقب تنصيب الرئيس دونالد ترامب.
- إصدار قرار تنفيذي يقضي بمراجعة قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية تمهيدا لإلغائه.
- قرار بإلغاء خفض أقساط التأمين على الرهن العقاري، وهي امتيازات يستفيد منها الأمريكيون حين ينالون قروضا من الحكومة لشراء بيوتهم.
- صدور موافقة قضائية من وزارة العدل لتولي صهر ترامب، جيرد كاشنر، مهمة في البيت الأبيض.
- طلب استثناء دستوريا يتيح لمرشحه جيمس ماتيس تسلم منصب وزارة الدفاع إذا أقر من قبل الكونغرس.
وإلى جانب ذلك:
- أجرى ترامب محادثات مع رئيس المكسيك، إنريك بينيا نيتو، في انتظار عقد لقاء مباشر بينهما نهاية يناير الجاري.
- أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، حول العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا.
- أعلن لقاءات مع زعيمي كندا والمكسيك لأجل إعادة التفاوض بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة في أميركا الشمالية "نافتا".
- أعلن لقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يوم الجمعة، سيكون أول لقاء لترامب مع زعيم أجنبي منذ توليه السلطة.
- كشف عن بدء المباحثات بشأن نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل إلى القدس.
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قبل مضي 48 ساعة على دخوله البيت الأبيض
ترامب يتسلم الشيفرات النووية ويوقع قرارات وعد بها في حملته الانتخابية
سكاي نيوز عربية
لم يكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يمضي 48 ساعة في البيت الأبيض، حتى شرع في اتخاذ عدد من القرارات التي كان قد وعد ببعضها، خلال حملته الانتخابية. فيما يستعد لاتخاذ أخرى، خلال الأيام المقبلة.
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والتقى ترامب مع ممثلي وكالة المخابرات المركزية CIA وتسلم الشيفرات الخاصة بالقنابل النووية التي تملكها الولايات المتحدة، ووقع عدة قرارات أخرى أبرزها:
- تولي كافة أفراد الحكومة الفيدرالية لمهامهم بشكل رسمي عقب تنصيب الرئيس دونالد ترامب.
- إصدار قرار تنفيذي يقضي بمراجعة قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية تمهيدا لإلغائه.
- قرار بإلغاء خفض أقساط التأمين على الرهن العقاري، وهي امتيازات يستفيد منها الأمريكيون حين ينالون قروضا من الحكومة لشراء بيوتهم.
- صدور موافقة قضائية من وزارة العدل لتولي صهر ترامب، جيرد كاشنر، مهمة في البيت الأبيض.
- طلب استثناء دستوريا يتيح لمرشحه جيمس ماتيس تسلم منصب وزارة الدفاع إذا أقر من قبل الكونغرس.
وإلى جانب ذلك:
- أجرى ترامب محادثات مع رئيس المكسيك، إنريك بينيا نيتو، في انتظار عقد لقاء مباشر بينهما نهاية يناير الجاري.
- أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، حول العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا.
- أعلن لقاءات مع زعيمي كندا والمكسيك لأجل إعادة التفاوض بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة في أميركا الشمالية "نافتا".
- أعلن لقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يوم الجمعة، سيكون أول لقاء لترامب مع زعيم أجنبي منذ توليه السلطة.
- كشف عن بدء المباحثات بشأن نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل إلى القدس.