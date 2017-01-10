قتل 4 جنود كاميرونيين، بينهم جنرال ينسق عملية محاربة جماعة "بوكو حرام" المتشددة ، الأحد، في تحطم طائرة هليكوبتر، في منطقة بوغو (أقصى الشمال)، من دون أن تحدد أسباب الحادث. وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر متطابقة.
وأردف المصدر نفسه أن الجنود كانوا بمهمة في إطار عملية مكافحة "بوكو حرام". هذا وقال مسؤول عسكري كبير منخرط في الحرب ضد "بوكو حرام"،"لقد فقدنا أربعة رجال، بمن فيهم الجنرال (يعقوب كودجي) وعقيد".
وقال مصدر مقرب من السلطات الإدارية الإقليمية "المعلومات تأكدت. لقد لقي الجنرال والعقيد حتفهما، ومعهما طياران".
يذكر أنه منذ جويلية عام 2015 تعرض أقصى شمال الكاميرون لهجمات انتحارية كثيرة شنتها"بوكو حرام". وتعمل "بوكو حرام" بشكل رئيسي في نيجيريا. وهي تعارض نموذج التعليم الغربي وتسعى بالقوة إلى تطبيق ما تدعي أنها أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد. وتقف الجماعة وراء معظم الهجمات الإرهابية التي ارتكبت بانتظام ردا على الحملة العسكرية التي تجري ضدها في النيجر والكاميرون وتشاد.
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في إطار عملية مكافحة "بوكو حرام"
مقتل 4 حنود بينهم جنرال بتحطم مروحية بالكاميرون
وكالات
قتل 4 جنود كاميرونيين، بينهم جنرال ينسق عملية محاربة جماعة "بوكو حرام" المتشددة ، الأحد، في تحطم طائرة هليكوبتر، في منطقة بوغو (أقصى الشمال)، من دون أن تحدد أسباب الحادث. وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر متطابقة.
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وأردف المصدر نفسه أن الجنود كانوا بمهمة في إطار عملية مكافحة "بوكو حرام". هذا وقال مسؤول عسكري كبير منخرط في الحرب ضد "بوكو حرام"،"لقد فقدنا أربعة رجال، بمن فيهم الجنرال (يعقوب كودجي) وعقيد".
وقال مصدر مقرب من السلطات الإدارية الإقليمية "المعلومات تأكدت. لقد لقي الجنرال والعقيد حتفهما، ومعهما طياران".
يذكر أنه منذ جويلية عام 2015 تعرض أقصى شمال الكاميرون لهجمات انتحارية كثيرة شنتها"بوكو حرام". وتعمل "بوكو حرام" بشكل رئيسي في نيجيريا. وهي تعارض نموذج التعليم الغربي وتسعى بالقوة إلى تطبيق ما تدعي أنها أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد. وتقف الجماعة وراء معظم الهجمات الإرهابية التي ارتكبت بانتظام ردا على الحملة العسكرية التي تجري ضدها في النيجر والكاميرون وتشاد.