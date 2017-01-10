دراسة جديدة تكشف 60 مليون شركة تتاجر عبر "فيسبوك"

أطلق فيسبوك دراسة استطلاعية جديدة تسلط الضوء على مستقبل الشركات بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعد هذه الدراسة مصدراً عالمياً جديداً للمعلومات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر معلومات مفيدة تساعد الشركات في تبادل المعلومات بين بعضهم البعض وتشجعهم على استخدام التكنولوجيا لتوسيع أعمالهم، وتناولت الدراسة أكثر من 140 ألف شركة صغيرة في 33 دولة حول العالم.

وركزت نتائج الدراسة هذا العام على إدارة عند الجنسين، حيث يجب أن تكون المساواة بين الجنسين أساسية في جميع أنحاء العالم.

وبحسب نتائج الدراسة، التي تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منها، وجدنا أنه على الرغم من أن الحواجز التي تقف في وجه إنشاء شركة جديدة في بعض الدول تعتبر كبيرة، إلا أنه عندما تتغلب المرأة على هذه الحواجز، تكون واثقة بقدر ثقة الرجل حول توقعات الحاضر والمستقبل القريب المتعلقة بتجارتها.

ومع ارتفاع معدل الشركات التي تستفيد من أدوات الإنترنت الحديثة بشكل يومي، توفر الدراسة نظرة متعمقة إلى الاقتصاد المتنقل والرقمي، وتضيف أفكار فريدة ومفيدة إلى توقعات الشركة والتحديات المحيطة والتكتيكات المستخدمة ومعلومات عن التركيبة السكانية.

وتساهم الشركات الصغيرة بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعتبر هذه الفئة من الشركات هي المسؤول الأول عن غالبية فرص العمل المتاحة في الاقتصادات على مستوى العالم، وذلك نتيجة اعتمادها على الأدوات الرقمية الحديثة، مما يسهم في تخطي حواجز الوصول إلى الاقتصاد العالمي. فقد وصلت العلاقات بين أفراد المجتمع إلى مستويات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، وليس من الغريب أن يكون لهذه المرونة والوصول البعيد شأن في بناء الثقة وتحقيق النمو.

وفي الوقت الحالي، تجاوز عدد صفحات الشركات الصغيرة الستّون مليون صفحة على فيسبوك، وعلى الصعيد العالمي، أكثر من مليار شخص على فيسبوك متصل على الأقل بتجارة واحدة في دولة أجنبية.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الشركات تزدهر عندما تربط أعمالها بالتجارة العالمية، حيث أظهرت أهم النتائج لتقرير التجارة العالمية، أن التواجد الرقمي له شأن كبير في التجارة العالمية، إذ تتعامل17 بالمائة من الشركات الصغيرة التي لديها حضور رقمي في التجارة العالمية.

كما تعتبر الشركات الصغيرة التي تعمل في التجارة العالمية الأكثر ثقة حول توقعاتها الحالية وفي المستقبل القريب عن تجارتها مقارنة مع الشركات التي لا تتاجر، في حين أن الشركات الصغيرة التي تستخدم الأدوات الرقمية الحديثة تعتبر مرجحة أكثر للدخول في التجارة العالمية.

وتوقعت الدراسة أنه على الأرجح سوف تزداد فرص العمل في الشركات الصغيرة (45 بالمائة) التي تتعامل في التجارة العالمية في الشهور الستة المقبلة، أكثر من الشركات التي لا تتاجر (37 بالمائة).

وأفادت الدراسة أنه على الصعيد العالمي وطوال فترة الدراسة الاستطلاعية، أن 18 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة كشفت عن فرص وظيفية جديدة في الشهور الستة الماضية و39 بالمائة تقول أنها ترغب بتوفير فرص عمل في الشهور الستة المقبلة.

وقد جرى تنظيم الدراسة الاستطلاعية في 17 دولة وانطلقت في شهر فيفري عام 2016، وتوسعت لتصل إلى 33 دولة.

واستهدفت الدراسة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم صفحة فيسبوك للتجارة، وتشمل الشركات حديثة المولد والقديمة عبر مختلف القطاعات، حيث تم تسجيل أكثر من 60 مليون صفحة تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم إجراء الدراسة الاستطلاعية مع 141,785 من أصحاب هذه الشركات.

وبالتزامن مع الدراسة الاستطلاعية، سيتم إطلاق دورة نموذجية كمخطط عمل أولي، وهو برنامج تدريب دولي من فيسبوك، يسلط الضوء على كيفية الاستفادة القصوى من هذه الدراسة الاستطلاعية.