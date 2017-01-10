هل ستحافظ حمس على مقاعدها الستة؟ بنين يتصدر قائمة "حمس" بالوادي في تشريعيات 2017

كشفت مصادر من داخل بيت حركة مجتمع السلم بالوادي، أن الخيار قد رسا لصالح النائب يحيى بنين لترأس قائمة الحزب في الانتخابات التشريعية المقررة الربيع المقبل، كما ضمت القائمة 7 أسماء أخرى بينهم سيدتين وشاب.

وحسب ما ورد من معلومات، فإن النائب الحالي ورئيس بلدية وادي العلندة سابقا "يحيى بنين" استطاع أن يكسب ثقة مجلس الشورى الولائي للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يدل عن رضا هذا الأخير حول أداء المهندس بنين.

وتعوّل حمس من خلال قائمتها في تشريعيات 2017، أن تحافظ على مقاعدها الستة التي حصدتها في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالمجلس الشعبي السابق في 2012، تحت مسمى تكتل الجزائر الخضراء، أين حصد هذا الأخير أكبر عدد من المقاعد في ولاية الوادي على المستوى الوطني، ويبدو أن حركة الراحل الشيخ محفوظ نحناح ستركز على ولاية الوادي بشكل كبير، حيث علمت "الشروق" في هذا السياق، أن كل الأسماء القيادية الثقيلة ستكون حاضرة في قائمة ولاية الوادي، كما ستكون منطقة وادي ريغ ممثلة بالاسم الثاني في القائمة، وهو رئيس بلدية جامعة في العهدتين السابقة للانتخابات المحلية عبد الباري بوزنادة، والذي تعوّل عليه حمس الوادي فيما تعلق بشعبيته في بلديته ومنطقة وادي ريغ بشكل عام، خاصة وأن الكثيرين يعتبرونه من أكفأ رؤساء البلديات في الولاية، بحكم القفزة التنموية التي تحققت على مستوى ثالث أهم مدينة في ولاية الوادي جامعة، منذ تنصيبه رئيسا على مجلسها الشعبي البلدي حسب ما يعتقده أنصار التنظيم السياسي المذكور.

ويأتي اختيار بوزنادة لتكريس السياسة التي تتبنها حمس على المستوى المحلي، والقائم على التركيز على المنتخبين على مستوى البلديات بشكل خاص، ويلي بوزنادة في القائمة الأولية التي سيتم إيداعها، لدى مصالح ولاية الوادي في شهر فيفري المقبل المنتخب المحلي عبد الرزاق دربال المعروف بنشاطه، خاصة في بلديات الجهة الجنوبية من ولاية الوادي، والتي تعتبر مركز ثقل حقيقي للوعاء الانتخابي للتنظيم الإسلامي المذكور في الولاية، كما تضمنت القائمة، العضو النشيط في المجالس الشعبية الولائية بالوادي إبراهيم نصيرة، بالإضافة إلى ابراهيم شنوف الذي سيمثل الشباب كونه واحدا من الإطارات الشابة في حمس، كما سيترشح زوبير فدول في القائمة التي ينتظر بها حمس في تشريعات العام الجاري، وتضمنت القائمة التي من المقرر أن تخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة السيدتين صليحة قشي ومرزوقي كريمة، يتوقع أن تنجح بينهما واحدة على الأقل في افتكاك مقعد في قصر زيغوت يوسف.

وتتحدث مصادر من القيادة المحلية لحركة حمس في الوادي للشروق، عن خطة عمل محكمة جرى إعدادها في الحملة الانتخابية القادمة من أجل الوصول لكل ناخبي الولاية الموزعين على بلديتها الثلاثين.