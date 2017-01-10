تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الأحد، من تدمير مخبأ للإرهابيين وأربع قذائف هاون وكمية من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات منفصلة نفذتها بكل من بومرداس وتيزي وزو وبجاية.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، دمرت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 يناير 2017، مخبأ للإرهابيين وأربع (4) قذائف هاون وكمية من المواد المتفجرة، فيما تم توقيف ثلاثة (3) عناصر دعم للجماعات الإرهابية وذلك إثر عمليات منفصلة نفذتها بكل من بومرداس وتيزي وزو(الناحية العسكرية الأولى) وبجاية (الناحية العسكرية الخامسة)".
وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) "كمية من الكيف المعالج تقدر بخمسة (5) قناطير و54 كيلوغرام و100 غرام من الكوكايين، فيما ضبطت مفرزة أخرى 120 قنطار من التبغ بالوادي (الناحية العسكرية الرابعة)".
وبكل من برج باجي مختار وعين قزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "ثلاثة (3) مهربين وحجزت خمس (5) مركبات رباعية الدفع و 11 دراجة نارية و 9 أجهزة كشف عن المعادن و 7 نظارات ميدان ومواد متفجرة".
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من برج باجي مختار وتلمسان وبسكرة وبشار "49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".
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في عمليات للجيش ببومرداس وتيزي وزو وبجاية
تدمير مخبأ وتوقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين
الشروق أون لاين
تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الأحد، من تدمير مخبأ للإرهابيين وأربع قذائف هاون وكمية من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات منفصلة نفذتها بكل من بومرداس وتيزي وزو وبجاية.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، دمرت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 يناير 2017، مخبأ للإرهابيين وأربع (4) قذائف هاون وكمية من المواد المتفجرة، فيما تم توقيف ثلاثة (3) عناصر دعم للجماعات الإرهابية وذلك إثر عمليات منفصلة نفذتها بكل من بومرداس وتيزي وزو(الناحية العسكرية الأولى) وبجاية (الناحية العسكرية الخامسة)".
وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) "كمية من الكيف المعالج تقدر بخمسة (5) قناطير و54 كيلوغرام و100 غرام من الكوكايين، فيما ضبطت مفرزة أخرى 120 قنطار من التبغ بالوادي (الناحية العسكرية الرابعة)".
وبكل من برج باجي مختار وعين قزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "ثلاثة (3) مهربين وحجزت خمس (5) مركبات رباعية الدفع و 11 دراجة نارية و 9 أجهزة كشف عن المعادن و 7 نظارات ميدان ومواد متفجرة".
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من برج باجي مختار وتلمسان وبسكرة وبشار "49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".