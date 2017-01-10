مقتل خمسة جنود مصريين في شمال سيناء

أعلن الجيش المصري، الاثنين، عن مقتل خمسة جنود في شمال سيناء، الأحد، بأيدي "عناصر تكفيرية"، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال الجيش في بيان: "تنعي القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى الشهداء الخمس الأبرار الذين استشهدوا على أيادي الغدر للعناصر التكفيرية في سيناء أعداء الوطن والدين".

ولم يعط الجيش أي تفاصيل أخرى عن الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى، صباح الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني قوله، إن المسلحين أنزلوا المجندين من حافلة قادمة من مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس وأمطروهم بالرصاص بينما تركوا ركاب الحافلة الآخرين وسائقها دون أذى.

وكانت عدة هجمات استهدفت قوات الجيش والشرطة في العريش كبرى مدن سيناء وضواحيها تبناها تنظيم "ولاية سيناء"، التابع لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقتل مئات من رجال الشرطة والجنود في هذه الهجمات بحسب الحكومة.

وفي نوفمبر أدى هجوم بسيارة مفخخة إلى مقتل ثمانية شرطيين عند حاجز تفتيش في سيناء.

وفي مطلع جانفي قتل سبعة شرطيين في سيناء واحد المارة في هجوم نفذ بسيارة مفخخة قرب حاجز أمني.

ويعتبر شمال سيناء معقلاً لمجموعات متشددة أبرزها "ولاية سيناء".