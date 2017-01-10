تقليص كوطة مستخدمي التربية وانتقاء 400 ألف مؤطر تسيل اللعاب تعويضات تصل 6 آلاف دينار لمؤطري الإنتخابات

قدمت وزارة الداخلية تعليمات لرؤساء مكاتب الانتخابات على مستوى البلديات تقضي بتقليص كوطة مستخدمي التربية في تأطير العملية الانتخابية القادمة التي عادة ما يحتكرها عمال هذا القطاع، وأوصت التعليمات بتوسيع عملية تنظيم وتأطير الاستحقاق القادم لتشمل قطاعات أخرى.

قبل 90 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2017 ، بدأ الحديث مبكرا من عملية انتقاء مستخدمي مكاتب ومراكز التصويت في انتخابات 4 ماي القادم، نظرا للتعويضات المالية التي يتقاضها هؤلاء حيث يتلقى رئيس المركز مبلغ 6 ألاف دينار فيما يتم منح ما قيمته 4 ألاف دينار لمساعد رئيس مركز.

وشرعت عدة هيئات ومؤسسات عمومية بما في ذلك البلديات والمؤسسات التربوية، في الإعداد لقوائم المؤطرين الذين يتجاوز تعدادهم 400 ألف مؤطر حسب إحصائيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية في أخر إنتخابات تشريعية تم تنظيمها يوم 10 ماي 2012، حيث تم تكليف 404 167 شخص لتأطير العملية الانتخابية، 57 600 موزعين عبر مراكز التصويت،338 303 في مكاتب التصويت، و1 953 في مكاتب التصويت المتنقلة بالإضافة إلى 6194 على اللجان الانتخابية البلدية وكذا 147 اللجان الانتخابية البلدية.

وبهذا الخصوص وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى السلطات المحلية وعلى رأسهم المسؤولين القائمين على مكاتب الانتخابات على مستوى 1541 بلدية بالتحضير الجيد لهذا الموعد والبداية عبر انتقاء مؤطرين في المستوى والابتعاد عن المحاباة والمحسوبية في توظيفهم، لتفادي المهازل التي حصلت في المواعيد الانتخابية السابقة التي أظهرت بأن عددا كبيرا من المؤطرين لايفقهون شيئا في شؤون العملية الانتخابية رغم أن كل الإجراءات إدارية فقط.

وركزت التعليمات حسب ما علمته "الشروق" على ضرورة وضع كل من رؤساء المراكز والمكاتب في جو العملية الانتخابية للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه ولتسهيل استقبال المواطنين والتعامل معهم لضمان شفافية الانتخابات المقبلة كما تعهدت به الجهات الوصية.