لدفع الأجور المجمدة منذ أربعة أشهر "لوندا" تقدم مليار سنتيم لإنقاذ مسرح بجاية

قدم الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة هبة لمسرح بجاية قدرت بمليار سنتيم لدفع أجور أربعة أشهر للعمال البالغ عددهم 60 عاملا بين فنان و تقني و إداري.

تسلم مدير مسرح بجاية سفيان بوكموش، الإثنين، شيك بقيمة مليار سنتيم من مدير الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسين.

المبلغ المقدم من طرف "لوندا" يغطي أجور أربعة أشهر للعمال في مسرح بجاية الذين جددوا الإثنين احتجاجهم أمام مبني مسرح عبد المالك بوقرموح تنديدا بتسريح25 عامل متعاقد واستمرار سياسة التقشف التي أضرت بالعمال.

هبة لوندا ستوجه فقط لدفع الأجور المتأخرة للعمال فيما تبقى وضعية مسرح بوقرموح بحاجة لجهود مكثفة للخروج من أزمته المتفاقمة وفي مقدمتها دفع الديون المتراكمة عليه لدى صناديق الضمان الاجتماعي. وإيجاد حلول عاجلة قصد ضمان مداخيل إضافية للتغطية مصاريف المؤسسة.

وكان مدير المسرح الجهوي عبد المالك بوقرموح سفيان بوكموش أكد بقصر الثقافة على هامش لقاء وزير الثقافية بمديري المسارح الجهوية أن الميزانية التي تقدمها الوزارة لا تغطي تكاليف أجور العمال البالغ عددهم 60 عاملا، مؤكدا في السياق ذاته انه ومنذ وصوله إلى إدارة المسرح سعى إلى إيجاد حلول للتخفيف من وقع الأزمة التي تهدد مسرح بجاية بالغلق. وفي مقدمة الحلول التي اقترحها مدير مسرح بجاية كراء فضاءات البناية المسرحية للخواص وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة الأطفال تكون مدفوعة، ولكن تبقى حسب مدير المسرح هذه المداخيل الضئيلة جدا لا تفي بالغرض.

وكان وزير الثقافة قد أثنى على ما وصفه باجتهادات المدير الشاب في إنقاذ المؤسسة المسرحية، ووعد بإيجاد حلول لتجاوز الأزمة في أقرب الآجال، فجاء تدخل "لوندا" لإنقاذ الوضع.