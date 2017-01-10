اجتماعات بين اتحاد العمال ومنظمات باترونا تسبق لقاء الثلاثية.. مراكش: 300 تخصص ضمن قائمة المهن الشاقة والمفاوضات مستمرة

كشف رئيس كونفيدرالية المؤسسات الجزائرية بوعلام مراكش، عن التحضير لتسقيف كوطة إنتاج 600 ألف مؤسسة ناشطة في السوق الجزائرية، بمختلف القطاعات للتموين بالمواد الغذائية ومواد التنظيف والتجميل والبناء والسيراميك والنسيج، وذلك تزامنا مع مسعى الحكومة لتقليص الواردات خلال 2017، حيث ستكون هذه المؤسسات ملزمة بسد احتياجات السوق الوطنية، عبر رفع قدراتها الإنتاجية إجباريا، لضمان عدم تسجيل أية أزمة في التموين بهذه المواد.

وقال مراكش لـ"الشروق" أن الاجتماع الأول التمهيدي للقاء الثلاثية المقبل والذي تم عقده الخميس الماضي، بحضور 5 منظمات باترونا وأرباب العمل، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، تطرق إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر نتيجة انخفاض مداخيل النفط، حيث تمت مباحثة حلول إنعاش الخزينة وتقليص العجز المسجل خلال السنتين الماضيتين، وهي القرارات التي سيتم الخروج بها رسميا في ثلاثية مارس، أولها تقليص الاستيراد ووقف دخول كافة المواد الكمالية للسوق الجزائرية، وإلزام 600 ألف شركة وطنية بين مؤسسات كبرى وصغيرة ومتوسطة برفع إنتاجها وفق صيغة الكوطة لتموين احتياجات السوق الداخلية.

وأوضح مراكش أنه من السابق لأوانه اليوم الحديث عن التصدير، تفاديا للوقوع في مغالطات حسبه، بحكم أن الوضع لا يسمح بمنافسة عدد من المنتجين الأوروبيين والآسيويين، فهؤلاء يقترحون أسعارا أقل بـ3 مرات من المنتوج المصنع في الجزائر ونوعية أحسن بكثير، إلا أن الهدف الأساسي حسبه هو التمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية لاسيما في مجال الغذاء ومواد البناء والتنظيف والتجميل والنسيج والفلاحة.

وشدد مراكش أن التصدير سيكون خطوة ثانية، مشيرا إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع كل من تركيا وموريتانيا ومالي وصربيا، وهي الدول التي أعلنت استعدادها حسبه للتعاقد مع شركات جزائرية لاقتناء منتجاتها المحلية، إضافة إلى بقية الدول الإفريقية، وسيتم اللعب حسبه، على وتر الوحدة الإفريقية وقرب المسافة التي تختزل العديد من المصاريف.

وشدد مراكش على أن أرباب العمل، سيجتمعون مرتين أخريين بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، تمهيدا لثلاثية مارس، التي ستقيم الوضع الاقتصادي بعد سنتين من نزيف الخزينة، كاشفا عن تشكيل لجنة اقتصادية للإنتاج والخدمات والتبادل، ستنشط لـ5 سنوات.

وفيما يخص ملف قائمة المهن الشاقة، التي سيتم إدراجها وفق مرسوم استثنائي يتعلق بقانون التقاعد الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الجاري، أوضح مراكش أنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي من طرف الكونفيدرالية لحد الساعة إلا أنه توقع أن يصل عددها 300 مهنة بالنظر إلى خصوصية كل مجال، حيث لن تشمل حسبه فقط من يشتغلون تحت الحرارة والبرد والأمطار وإنما أيضا أصحاب الضرر المعنوي، وأولئك الذين يقضون ساعات طويلة واقفين لأداء واجبهم المهني.