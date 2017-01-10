تفاجأ مستعملو الترامواي بالعاصمة من قرار تقليص مدة صلاحية التذكرة، بعد ما تم تحويلها إلى ساعة ونصف فقط مقارنة بأربع ساعات فيما مضى، واستنكر المواطنون هذا الإجراء، بعد ما شرعت مؤسسة "سيترام" في تنفيذه بداية جانفي الجاري.
اصطدم ركاب التراموي خلال تنقلاتهم اليومية بتقليص ساعات التذكرة، وهو الأمر الذي خلّف نوعا من التوتر في أوساطهم، علما أنهم لم يكونوا على دراية بهذا الإجراء الجديد على حد قولهم.
واعتبر العديد من المسافرين بأن القرار "مجحف" في حقهم، وانه "ارتجالي" اهتدت إليه إدارة تسيير الترامواي "سيترام" من خلال تقليص مدة صلاحية تذكرة الترامواي الواحدة إلى ساعة ونصف بدل 3 ساعات سابقا، كما حدد استعمالها في حدود اتجاه واحد بدل اتجاهين، ليضطر بذلك مستعملو الترامواي إلى اقتناء تذكرتين آو أكثر خلال تنقلهم بين نقطتين ذهابا وإيابا، بدل تذكرة واحدة بصلاحية 3 ساعات وفي كلا الاتجاهين، وبذلك سيدفع المواطن ضعف مبلغ 40 دينارا، وهو ثمن التذكرة الواحدة، وهو ما سيفرض تكاليف مضاعفة على مستعملي الترامواي وخاصة العمال وأصحاب الدخل الضعيف.
وحسب ما أفاد به أحد المواطنين لـ"الشروق"، فإن هذا الإجراء الجديد غير منصف، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد زيادات كبيرة في مختلف المواد الاستهلاكية، مضيفا أنه أصبح يدفع مجموع التذاكر التي يقتنيها في رحلة واحدة بالترامواي ذهابا وإيابا مرتين يوميا أكثر من 200 دينار، وطالب مستعملو الترامواي شركة "سيترام" بإعادة النظر في هذا القرار.
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تقليص مدة صلاحية تذكرة الترمواي يثير استياء الركاب بالعاصمة
نسرين برغل
تفاجأ مستعملو الترامواي بالعاصمة من قرار تقليص مدة صلاحية التذكرة، بعد ما تم تحويلها إلى ساعة ونصف فقط مقارنة بأربع ساعات فيما مضى، واستنكر المواطنون هذا الإجراء، بعد ما شرعت مؤسسة "سيترام" في تنفيذه بداية جانفي الجاري.
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اصطدم ركاب التراموي خلال تنقلاتهم اليومية بتقليص ساعات التذكرة، وهو الأمر الذي خلّف نوعا من التوتر في أوساطهم، علما أنهم لم يكونوا على دراية بهذا الإجراء الجديد على حد قولهم.
واعتبر العديد من المسافرين بأن القرار "مجحف" في حقهم، وانه "ارتجالي" اهتدت إليه إدارة تسيير الترامواي "سيترام" من خلال تقليص مدة صلاحية تذكرة الترامواي الواحدة إلى ساعة ونصف بدل 3 ساعات سابقا، كما حدد استعمالها في حدود اتجاه واحد بدل اتجاهين، ليضطر بذلك مستعملو الترامواي إلى اقتناء تذكرتين آو أكثر خلال تنقلهم بين نقطتين ذهابا وإيابا، بدل تذكرة واحدة بصلاحية 3 ساعات وفي كلا الاتجاهين، وبذلك سيدفع المواطن ضعف مبلغ 40 دينارا، وهو ثمن التذكرة الواحدة، وهو ما سيفرض تكاليف مضاعفة على مستعملي الترامواي وخاصة العمال وأصحاب الدخل الضعيف.
وحسب ما أفاد به أحد المواطنين لـ"الشروق"، فإن هذا الإجراء الجديد غير منصف، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد زيادات كبيرة في مختلف المواد الاستهلاكية، مضيفا أنه أصبح يدفع مجموع التذاكر التي يقتنيها في رحلة واحدة بالترامواي ذهابا وإيابا مرتين يوميا أكثر من 200 دينار، وطالب مستعملو الترامواي شركة "سيترام" بإعادة النظر في هذا القرار.