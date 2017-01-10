اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية - السعودية في 14 فيفري

ينتظر انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية يومي 14 و15 فيفري المقبل، وفقا لما ما خلص إليه اللقاء الذي جمع الإثنين، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وسفير السعودية بالجزائر سامي عبدالله عثمان الصالح في إطار التحضيرات الجارية لعقد الدورة الـ12 للجنة بالجزائر العاصمة.

وأبدي الطرفان ارتياحهما لوتيرة الإعدادات لهذه الدورة التي أكد بشأنها وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب "أنها ستكون موعدا هاما ومفصليا للانطلاق في شراكة اقتصادية نوعية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية ترجمة للإرادة السياسة القوية ولمكانة البلدين في المنطقة"، فيما أكد السفير السعودي الأولوية التي توليها كبرى المؤسسات السعودية للاستثمار في الجزائر وعزمها لتجسيد هذا التوجه ميدانيا.