علمت "الشروق"، أن مصالح الأمن لولاية بومرداس، قد تمكنت مؤخرا من ضبط وتوقيف خلية دعم وإسناد للجماعات الإرهابية الناشطة في الخارج ويتعلق الأمر بتنظيم داعش.
وحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن الخلية مكونة من ثلاثة عناصر في العشرينات من العمر، يقيمون ببلدية بودواو غرب الولاية، وقد كانوا يخططون للالتحاق بالتنظيم الإرهابي داعش الناشط في العراق وسوريا وذلك بالتخطيط رفقة أعضاء التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للذهاب إلى تركيا ومنها إلى سوريا والعراق.
يذكر أن أغلب الخلايا التي تم توقيفها على مستوى ولاية بومرداس تتمركز ببلدية بودواو وذلك مرده إلى وصول بعض شباب هذه المنطقة إلى سوريا والانخراط في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، كما سبق توقيف أيضا صاحب مقهى أنترنيت وعشرات الشبان من بينهم طلاب جامعيون سبق للشروق تناول قضاياهم بعد ما تم عرضهم أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس.
أين صرح جميعهم أنهم دخلوا على مواقع على الفيسبوك تدعو جميعها للقتال ضمن صفوف هذا التنظيم الإرهابي الذي يقوده ابو بكر البغدادي، كما سبق توقيف مجموعة من النسوة كن بصدد التحضير للالتحاق بما يسمى بجهاد النكاح والتي كانت تقودها سيدة من بلدية أولاد هداج والتي تعتبر زوجة الإرهابي الأول الذي التحق قبلها بالإرهابيين.
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علمت "الشروق"، أن مصالح الأمن لولاية بومرداس، قد تمكنت مؤخرا من ضبط وتوقيف خلية دعم وإسناد للجماعات الإرهابية الناشطة في الخارج ويتعلق الأمر بتنظيم داعش.
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وحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن الخلية مكونة من ثلاثة عناصر في العشرينات من العمر، يقيمون ببلدية بودواو غرب الولاية، وقد كانوا يخططون للالتحاق بالتنظيم الإرهابي داعش الناشط في العراق وسوريا وذلك بالتخطيط رفقة أعضاء التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للذهاب إلى تركيا ومنها إلى سوريا والعراق.
يذكر أن أغلب الخلايا التي تم توقيفها على مستوى ولاية بومرداس تتمركز ببلدية بودواو وذلك مرده إلى وصول بعض شباب هذه المنطقة إلى سوريا والانخراط في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، كما سبق توقيف أيضا صاحب مقهى أنترنيت وعشرات الشبان من بينهم طلاب جامعيون سبق للشروق تناول قضاياهم بعد ما تم عرضهم أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس.
أين صرح جميعهم أنهم دخلوا على مواقع على الفيسبوك تدعو جميعها للقتال ضمن صفوف هذا التنظيم الإرهابي الذي يقوده ابو بكر البغدادي، كما سبق توقيف مجموعة من النسوة كن بصدد التحضير للالتحاق بما يسمى بجهاد النكاح والتي كانت تقودها سيدة من بلدية أولاد هداج والتي تعتبر زوجة الإرهابي الأول الذي التحق قبلها بالإرهابيين.