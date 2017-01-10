تقام سنويا في لبنان لتكريم أفضل الأعمال رغم محنة السجن.. جمهور المجرد يرشحه لجوائز مسابقة "الموريكس دور"

رغم المحنة التي يمر بها الفنان سعد المجرد، إلا أن ذلك لم يمنع عشاقه من تدشين حملة كبيرة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي للتصويت له حتى يفوز بجائزة "الموريكس دور" التي تقام سنويا بلبنان، وذلك كنوع من رفع معنوياته وهو داخـل زنزانته بسجن "فلوري" في فرنسا. وجاء ترشيح المجرد عن أغنيته "غلطانة"، التي قـاربت 100 مليون مشاهدة عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، كما أن "فيديو كليب" الأغنية مرشح للجائزة نفسها.

يُشار أن جائزة "الموريكسدور" هي جائزة لبنانية، أطلقت خلال العام 2000 للاعتراف بالإنجازات التي تحقّقت في مجال الفنّ في لبنان والبلاد العربية والعالم، وقد سبق أن حصل سعد لمجرد سنة 2005 على إحدى جوائزها.

في سياق آخر، كشف والد المجرد، البشير عبدو، عن موعد خروج ابنه سعد من السجن، مشيرا أن الأمر بات قريباً وأن سعد بصحة جيدة، فقط يعيش الملل لأنه لم يعتد على مثل هذه المحن القاسية وأن زيارته له مستمرة.. مختتما: "نحن دائما في أمس الحاجة للمزيد من دعواتكم بالفرج القريب إن شاء الله".