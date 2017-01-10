مصنع جديد لإنتاج سيارات "باكي" بشراكة صينية ألمانية بباتنة

date 2017/01/23 views 996 comments 1
author-picture

icon-writer طاهر حليسي

مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة

كشفت مصادر لـ "الشروق" أن باتنة تستعد لاحتضان ثاني مؤسسة لصناعة السيارات بعد انطلاق مشروع "قلوبال موتورز أنديستري" المنجز في إطار شراكة جزائرية كورية جنوبية بالمنطقة الصناعية خلال السنة الفارطة. ويقام المشروع الجديد من خلال المؤسسة المسماة "صرياك للسيارات" لإنجاز وحدة تركيب وإنتاج صناعية بمنطقة إيساغيثن ببلدية وادي الشعبة الواقعة على بعد بضعة كيلومترات عن مقر عاصمة الولاية.

icon-links تغطيات ذات صلة

وقالت مصادر من المؤسسة صاحبة المشروع، إن الوحدة ستختص في صناعة سيارات من نوع "باكي" في إطار شراكة صينية حيث ستقوم شركة صينية بإنجاز المرافق لتتم عملية التركيب لقطع غيار لمؤسسة مرسيدس الألمانية فيما سيتكفل صناعيون جزائريون تم التعاقد معهم من أجل تصنيع حوالي 40 في المائة من القطع اللازمة للمنتجات التي ستبدأ في الخروج من المؤسسة في غضون سنة 2017 الجارية. 

icon-tags
  • print