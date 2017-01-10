مصنع جديد لإنتاج سيارات "باكي" بشراكة صينية ألمانية بباتنة

كشفت مصادر لـ "الشروق" أن باتنة تستعد لاحتضان ثاني مؤسسة لصناعة السيارات بعد انطلاق مشروع "قلوبال موتورز أنديستري" المنجز في إطار شراكة جزائرية كورية جنوبية بالمنطقة الصناعية خلال السنة الفارطة. ويقام المشروع الجديد من خلال المؤسسة المسماة "صرياك للسيارات" لإنجاز وحدة تركيب وإنتاج صناعية بمنطقة إيساغيثن ببلدية وادي الشعبة الواقعة على بعد بضعة كيلومترات عن مقر عاصمة الولاية.

وقالت مصادر من المؤسسة صاحبة المشروع، إن الوحدة ستختص في صناعة سيارات من نوع "باكي" في إطار شراكة صينية حيث ستقوم شركة صينية بإنجاز المرافق لتتم عملية التركيب لقطع غيار لمؤسسة مرسيدس الألمانية فيما سيتكفل صناعيون جزائريون تم التعاقد معهم من أجل تصنيع حوالي 40 في المائة من القطع اللازمة للمنتجات التي ستبدأ في الخروج من المؤسسة في غضون سنة 2017 الجارية.