بوتفليقة يستقبل أميرا سعوديا

استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، بالجزائر العاصمة، الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود الذي حل بالجزائر في إطار زيارة أخوة.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء أوضح الأمير سلطان انه تطرق مع رئيس الجمهورية إلى فرص الاستثمار التي تزخر بها الجزائر، معربا عن أمله في أن يكون هناك "استثمار بين الجانبين".

من جهة أخرى أشاد ضيف الجزائر بمآثر الثورة الجزائرية وأبطالها معتبرا أن الجزائر "مفخرة لكل العرب وليس للجزائريين فقط".

وفي سياق متصل نوه الأمير سلطان بالجزائر التي تعود على زيارتها-- كما قال -- منذ سنة 1978 ويعتبرها بلده الثاني قائلا :" بدون مجاملة فالجزائر،نعم الرجال ونعم الاخوة".

للإشارة فقد جرى اللقاء بحضور وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.