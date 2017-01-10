بعد قرار منعه من إحياء حفلات فنية بالمغرب، على خلفية التصريحات التي أدلى بها لقناة "الشروق نيوز" بخصوص حمله الجنسية المغربية، والتي وصفتها الصحافة المغربية بـ ''المهينة".. أحيا الفنان الجزائري الشاب بلال، الأحد، أولى حفلاته للجالية المغربية بإسبانيا، بإحدى الملاهي بالجزيرة الخضراء، والتي جلبت عددا كبيرا من أفراد الجالية المغاربية بالجنوب الإسباني من عشاق نجم أغنية الراي..
والمعروف أن الشاب بلال، الذي يعتبر واحدا من أهم نجوم أغنية الراي، قد صنع اسما فنيا كبيرا بالمغرب، حيث غنى بأغلب المهرجانات المحلية هناك، قبل أن يمنع بسبب ما سُمي بأزمة تصريحاته المثيرة في وسائل الإعلام الجزائرية، وتحديدا عندما سُئل عن رأيه في حمل الجنسية المغربية، فقال إنه ''ما عندو مايدير بيها إلا إذا كان من ورائها ربح مادي''، وهو ما اعتبره المغاربة إهانة لهم ولجنسية بلادهم .
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1زهر الدين ولويزة نهّار على بُعد خطوة من اللقب !!
2"لوندا" تقدم مليار سنتيم لإنقاذ مسرح بجاية
3الشاب بلال يلتقي جمهوره المغربي في إسبانيا!
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
فلسفة الغرور
صالح عوض
موسيقى.. ونشيد الروح
سلطان بركاني
أقيلوا عن "رجال الدّين"!
جمال لعلامي
موساد.. أحمدية وماسونية!
رشيد ولد بوسيافة
لماذا لا نحاسب كل من أخفق؟
عمار يزلي
"جامي".. هنا يموت يحيى!
جمال لعلامي
موت يا حمار!
عبد الناصر
"تفجير" سيارة الإسعاف
حبيب راشدين
ترامب.. الخدعة البصرية للمصفوفة
صالح عوض
الإسلاميون: فكرة وإدارة وسياسة
الفيديو
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
الشاب بلال يلتقي جمهوره المغربي في إسبانيا!
رابح. ع
بعد قرار منعه من إحياء حفلات فنية بالمغرب، على خلفية التصريحات التي أدلى بها لقناة "الشروق نيوز" بخصوص حمله الجنسية المغربية، والتي وصفتها الصحافة المغربية بـ ''المهينة".. أحيا الفنان الجزائري الشاب بلال، الأحد، أولى حفلاته للجالية المغربية بإسبانيا، بإحدى الملاهي بالجزيرة الخضراء، والتي جلبت عددا كبيرا من أفراد الجالية المغاربية بالجنوب الإسباني من عشاق نجم أغنية الراي..
تغطيات ذات صلة
"لوندا" تقدم مليار سنتيم لإنقاذ مسرح بجاية
زهر الدين ولويزة نهّار على بُعد خطوة من اللقب !!
ممثلو وتقنيو مسرح بجاية يعتصمون مجددا
ميهوبي ينصب ست لجان وقوانين جديدة في مارس القادم
41 ألف دولار من السفارة الأمريكية لترميم متحف سطيف
والمعروف أن الشاب بلال، الذي يعتبر واحدا من أهم نجوم أغنية الراي، قد صنع اسما فنيا كبيرا بالمغرب، حيث غنى بأغلب المهرجانات المحلية هناك، قبل أن يمنع بسبب ما سُمي بأزمة تصريحاته المثيرة في وسائل الإعلام الجزائرية، وتحديدا عندما سُئل عن رأيه في حمل الجنسية المغربية، فقال إنه ''ما عندو مايدير بيها إلا إذا كان من ورائها ربح مادي''، وهو ما اعتبره المغاربة إهانة لهم ولجنسية بلادهم .