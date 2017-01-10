الشاب بلال يلتقي جمهوره المغربي في إسبانيا!

بعد قرار منعه من إحياء حفلات فنية بالمغرب، على خلفية التصريحات التي أدلى بها لقناة "الشروق نيوز" بخصوص حمله الجنسية المغربية، والتي وصفتها الصحافة المغربية بـ ''المهينة".. أحيا الفنان الجزائري الشاب بلال، الأحد، أولى حفلاته للجالية المغربية بإسبانيا، بإحدى الملاهي بالجزيرة الخضراء، والتي جلبت عددا كبيرا من أفراد الجالية المغاربية بالجنوب الإسباني من عشاق نجم أغنية الراي..

والمعروف أن الشاب بلال، الذي يعتبر واحدا من أهم نجوم أغنية الراي، قد صنع اسما فنيا كبيرا بالمغرب، حيث غنى بأغلب المهرجانات المحلية هناك، قبل أن يمنع بسبب ما سُمي بأزمة تصريحاته المثيرة في وسائل الإعلام الجزائرية، وتحديدا عندما سُئل عن رأيه في حمل الجنسية المغربية، فقال إنه ''ما عندو مايدير بيها إلا إذا كان من ورائها ربح مادي''، وهو ما اعتبره المغاربة إهانة لهم ولجنسية بلادهم .