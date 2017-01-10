أعلنت قناة ليبيا الحدث مقتل أمير تنظيم أنصار الشريعة التونسي سيف الله بن حسين، المكنى بـ"أبوعياض" في اشتباكات منطقة قنفودة غرب بنغازي.
وبثت القناة ليل الاثنين مقطع فيديو ظهر فيه جثة لشخص ملتحي وحوله جنود من الجيش الليبي يهتفون "ليبيا..ليبيا.. الله أكبر..الله أكبر".
وكشف الناطق السابق باسم مجلس شورى ثوار بنغازي نزار جلال اطوير أن أمير تنظيم أنصار الشريعة التونسي سيف الله بن حسين، المكنى بـ"أبوعياض" موجود بمنطقة قنفودة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية اعترافات بثتها قناة "ليبيا الحدث" الفضائية للموقوف نزار جلال اطوير، بثت مساء أمس الأحد ضمن برنامج "وثائق خاصة".
وقال اطوير في اعترافاته "إن الجماعات الإرهابية المتحالفة في منطقة قنفودة غرب بنغازي تعاني حصارًا وأوضاعًا سيئة، مؤكدًا ضمن روايته تنقله ما بين طرابلس ومصراتة التي قال إنه استقر بها لفترة رفقة عناصر ما يعرف بالشوري الإرهابي".
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الإعلان عن مقتل "أبو عياض" التونسي في ليبيا
وكالات
أعلنت قناة ليبيا الحدث مقتل أمير تنظيم أنصار الشريعة التونسي سيف الله بن حسين، المكنى بـ"أبوعياض" في اشتباكات منطقة قنفودة غرب بنغازي.
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وبثت القناة ليل الاثنين مقطع فيديو ظهر فيه جثة لشخص ملتحي وحوله جنود من الجيش الليبي يهتفون "ليبيا..ليبيا.. الله أكبر..الله أكبر".
وكشف الناطق السابق باسم مجلس شورى ثوار بنغازي نزار جلال اطوير أن أمير تنظيم أنصار الشريعة التونسي سيف الله بن حسين، المكنى بـ"أبوعياض" موجود بمنطقة قنفودة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية اعترافات بثتها قناة "ليبيا الحدث" الفضائية للموقوف نزار جلال اطوير، بثت مساء أمس الأحد ضمن برنامج "وثائق خاصة".
وقال اطوير في اعترافاته "إن الجماعات الإرهابية المتحالفة في منطقة قنفودة غرب بنغازي تعاني حصارًا وأوضاعًا سيئة، مؤكدًا ضمن روايته تنقله ما بين طرابلس ومصراتة التي قال إنه استقر بها لفترة رفقة عناصر ما يعرف بالشوري الإرهابي".