نشاطهم يمتد إلى عدة ولايات عشر سنوات حبسا في حقّ تجار الكوكايين بعنابة

قضت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية، بعنابة، زوال الإثنين، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات في حق سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين الـ23 والـ48 سنة، عن تهمة الحيازة والترويج والمتاجرة بالكوكايين، بالإضافة إلى أقراص مهلوسة.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن عملية توقيف المتهمين تعود لتاريخ الـ21 من شهر أكتوبر من العام الماضي، من قبل عناصر مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، الذين تمكنوا عقب جملة من التحريات والتحقيقات، واستغلالا لمعلومات واردة للمصلحة، مفادها وجود تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص، بينهم بطالون رصدت بشأنهم مظاهر الثراء الفاحش السريع، كما تمّ رصد تحركات وتنقلات متنوعة ومتعددة للمتهمين نحو عدد من الولايات وكذا خارج البلاد، ليتمّ ضبط خطة محكمة، بشأن هذه العناصر، تمثلت في مراقبة لصيقة لأفراد الشبكة، ومتابعة حثيثة، من قبل مصالح الأمن، التي نجحت في ضبط تعاملاتهم ومعاملاتهم الإجرامية في مجال المتاجرة في المخدرات والانضواء ضمن عصابة وطنية مختصة في تهريب الكوكايين.

وبعد أسابيع من الملاحقة والمراقبة، تمّ ضبط عنصرين من هذه الشبكة، من قبل عناصر الأمن، على متن سيارة فاخرة من نوع رونج روفر، على مستوى الطريق المؤدية ناحية الزعفرانية غير بعيد عن محور الدوران لمستشفى ابن رشد الجامعي، وبعد تفتيش السيارة تم العثور على كمية من الكوكايين معدّة داخل أكياس بلاستيكية، بلغت 16 كيسا، ليتم حجز السموم وتوقيف المتهمين، وبعد مواصلة التحقيق معهما، تبين أنهما على علاقة بأفراد شبكة تنشط عبر عدة ولايات، وتتخذّ من ولايتي عنابة والطارف مسرحا للانطلاق في عملياتها الإجرامية.

وأثناء جلسة المحاكمة، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الحبس النافذ لعشر سنوات في حق المتهمين، وبعد المداولات تمّ النطق بالحكم السالف ذكره في حق جميع أفراد الشبكة والبالغ عددهم سبعة أشخاص.