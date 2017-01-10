في اصطدام سيارة سياحية بأخرى نفعية قتيلان و9 جرحى في حادث مرور جنوب غرداية

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب 9 آخرون بجروح في حادث مرور وقع، الثلاثاء، بالقرب من حاسي لفحل جنوب ولاية غرداية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث وقع على مستوى محور الطريق الوطني 1 الرابط بين غرداية والمنيعة بالقرب من مدينة حاسي لفحل عندما اصطدمت سيارة سياحية بأخرى نفعية مما تسبب في مقتل على الفور لشاب في الثلاثين من العمر ورضيع 6 أشهر.

وتم إجلاء جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات لحاسي لفحل فيما نقل الجرحى ثلاث نساء وستة رجال الذين أصيبوا برضوض مختلفة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصالح الإستعجالات بالمؤسسة الإستشفائية لمتليلي الأقرب إلى موقع الحادث، وفقا لنفس المصدر.

وقد تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني للكشف عن ملابسات الحادث.