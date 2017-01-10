كشفت مصادر مشاركة في مباحثات أستانة، الثلاثاء، عن أن مسودة البيان الختامي (المرتقب)، تتضمن تفاهماً حول تشكيل آلية ثلاثية تركية روسية إيرانية مشتركة، لتأمين مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر مشاركة في الاجتماع قولها، إن هدف الاجتماع الرئيسي هو تثبيت الهدنة، ومنع أي اشتباكات وخروقات لوقف إطلاق النار، مشيرة أن تركيا وروسيا وإيران، توصلت إلى توافق حول ذلك.
وبحسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، فإن تشكيل الآلية، تسمح بمراقبة مشتركة لوقف إطلاق النار ميدانياً، على أن يتم التحقق الفوري من المعلومات الواردة عن الخروقات والتحقق منها، والعمل مع الأطراف ذات النفوذ من أجل وقف الخروقات وتطبيق وقف إطلاق النار.
ووفقاً للأناضول، إن التفاهم المذكور (الآلية الثلاثية)، هو أحد البنود التي تم التوافق عليها في البيان الختامي المشترك المنتظر صدوره اليوم، لكنه لم يصل إلى شكله النهائي بعد.
ويعتبر وقف إطلاق النار في سوريا، على رأس أجندة مباحثات أستانة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار الساري (جزئياً) منذ 30 ديسمبر الماضي، بضمان كل من تركيا وروسيا، ومنع الخروقات لهذا الاتفاق.
وتتواصل مباحثات أستانة، الثلاثاء، في يومها الثاني، بعد يوم حافل بالسجالات بين وفدي النظام والمعارضة.
وتدور المباحثات على شكل مفاوضات غير مباشرة بين النظام والمعارضة؛ حيث تنتقل الأطراف الضامنة (تركيا وروسيا) مع الأمم المتحدة، بين الطرفين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.
وفي مؤتمر صحفي، الاثنين، قال المتحدث باسم وفد المعارضة يحيى العريضي، إن وفد المعارضة التقى، الاثنين، بالضامنين (روسيا وتركيا)، ووفد الأمم المتحدة (الذي يترأسه ستيفان دي ميستورا)، وتركزت المباحثات حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، واصفاً اللقاء بـ"المثمر".
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محادثات أستانة:
تركيا وروسيا وإيران تتفق على آلية لمراقبة الهدنة في سوريا
وكالات - الشروق أونلاين
كشفت مصادر مشاركة في مباحثات أستانة، الثلاثاء، عن أن مسودة البيان الختامي (المرتقب)، تتضمن تفاهماً حول تشكيل آلية ثلاثية تركية روسية إيرانية مشتركة، لتأمين مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا.
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ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر مشاركة في الاجتماع قولها، إن هدف الاجتماع الرئيسي هو تثبيت الهدنة، ومنع أي اشتباكات وخروقات لوقف إطلاق النار، مشيرة أن تركيا وروسيا وإيران، توصلت إلى توافق حول ذلك.
وبحسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، فإن تشكيل الآلية، تسمح بمراقبة مشتركة لوقف إطلاق النار ميدانياً، على أن يتم التحقق الفوري من المعلومات الواردة عن الخروقات والتحقق منها، والعمل مع الأطراف ذات النفوذ من أجل وقف الخروقات وتطبيق وقف إطلاق النار.
ووفقاً للأناضول، إن التفاهم المذكور (الآلية الثلاثية)، هو أحد البنود التي تم التوافق عليها في البيان الختامي المشترك المنتظر صدوره اليوم، لكنه لم يصل إلى شكله النهائي بعد.
ويعتبر وقف إطلاق النار في سوريا، على رأس أجندة مباحثات أستانة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار الساري (جزئياً) منذ 30 ديسمبر الماضي، بضمان كل من تركيا وروسيا، ومنع الخروقات لهذا الاتفاق.
وتتواصل مباحثات أستانة، الثلاثاء، في يومها الثاني، بعد يوم حافل بالسجالات بين وفدي النظام والمعارضة.
وتدور المباحثات على شكل مفاوضات غير مباشرة بين النظام والمعارضة؛ حيث تنتقل الأطراف الضامنة (تركيا وروسيا) مع الأمم المتحدة، بين الطرفين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.
وفي مؤتمر صحفي، الاثنين، قال المتحدث باسم وفد المعارضة يحيى العريضي، إن وفد المعارضة التقى، الاثنين، بالضامنين (روسيا وتركيا)، ووفد الأمم المتحدة (الذي يترأسه ستيفان دي ميستورا)، وتركزت المباحثات حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، واصفاً اللقاء بـ"المثمر".