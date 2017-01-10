حذرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الثلاثاء، من أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس "سيدشن مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت الحركة في بيان، رفضها الكامل لنوايا الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.
وحذرت من أن "نقل السفارة إذا ما حدث، سيدشن مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال، وسيخلق واقعاً تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عنه".
ورأت أن "الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة، تخلق مناخات متفجرة، وتصب الزيت على النار المشتعلة".
واعتبرت حماس، أن "هذه الخطوة تُمثل انحيازاً تاماً لإسرائيل، وهو ما يُفقد الإدارة الأمريكية أي دور سياسي متعلق بالصراع في المنطقة".
ولفتت إلى أن ذلك "يؤكد انعدام النزاهة الأمريكية، ومحاولة للإجهاز على ما تبقى من حقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته".
وطالبت الحركة، الأمة العربية والإسلامية بـ"التوحد حول هذه القضية المركزية، والتحرك العاجل لمنع أي إجراء من هذا النوع، ومواجهته وتبني قضية القدس في كل المحافل الدولية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية لدى "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس.
وأمس الأول (الأحد)، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، لوسائل إعلام محلية، إن الإدارة الأمريكية في المراحل الأولية من مناقشة نقل السفارة.
وتلقى النية الأمريكية هذه ترحيباً من الجانب الإسرائيلي.
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"سيدشن مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال"
حماس تحذر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
الأناضول - الشروق أونلاين
حذرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الثلاثاء، من أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس "سيدشن مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي".
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وأكدت الحركة في بيان، رفضها الكامل لنوايا الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.
وحذرت من أن "نقل السفارة إذا ما حدث، سيدشن مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال، وسيخلق واقعاً تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عنه".
ورأت أن "الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة، تخلق مناخات متفجرة، وتصب الزيت على النار المشتعلة".
واعتبرت حماس، أن "هذه الخطوة تُمثل انحيازاً تاماً لإسرائيل، وهو ما يُفقد الإدارة الأمريكية أي دور سياسي متعلق بالصراع في المنطقة".
ولفتت إلى أن ذلك "يؤكد انعدام النزاهة الأمريكية، ومحاولة للإجهاز على ما تبقى من حقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته".
وطالبت الحركة، الأمة العربية والإسلامية بـ"التوحد حول هذه القضية المركزية، والتحرك العاجل لمنع أي إجراء من هذا النوع، ومواجهته وتبني قضية القدس في كل المحافل الدولية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية لدى "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس.
وأمس الأول (الأحد)، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، لوسائل إعلام محلية، إن الإدارة الأمريكية في المراحل الأولية من مناقشة نقل السفارة.
وتلقى النية الأمريكية هذه ترحيباً من الجانب الإسرائيلي.