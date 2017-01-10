تم تحديد هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي، بمنطقة الحضرية بالميلية ولاية جيجل.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه في إطار محاربة الإرهاب، وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 جانفى 2017، والتي أفضت إلى تحييد إرهابي خطير بمنطقة الحضرية بالميلية، ولاية جيجل، تم تحديد هوية المجرم المقضي عليه، ويتعلق الأمر بالمسمى "ت. جمال" المكنى "أبو شُريْح" والذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996.
في ذات السياق، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتيزي وزو، الإثنين، مخبأين للإرهابيين وورشة لصناعة المتفجرات وقنبلتين (02) ومدفعا تقليدي الصنع ومعدات تفجير، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية.
من جهة أخرى وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، حجز عناصر الدرك الوطني (25) كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام، (12) مهربا وحجزت مركبة رباعية الدفع و(05) قناطير من المواد الغذائية و(10) مولدات كهربائية و(10) مطارق ضغط.
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تدمير مخبأين وورشة صناعة المتفجرات بتيزي وزو
تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه بالميلية
الشروق أون لاين
تم تحديد هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي، بمنطقة الحضرية بالميلية ولاية جيجل.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه في إطار محاربة الإرهاب، وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 جانفى 2017، والتي أفضت إلى تحييد إرهابي خطير بمنطقة الحضرية بالميلية، ولاية جيجل، تم تحديد هوية المجرم المقضي عليه، ويتعلق الأمر بالمسمى "ت. جمال" المكنى "أبو شُريْح" والذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996.
في ذات السياق، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتيزي وزو، الإثنين، مخبأين للإرهابيين وورشة لصناعة المتفجرات وقنبلتين (02) ومدفعا تقليدي الصنع ومعدات تفجير، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية.
من جهة أخرى وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، حجز عناصر الدرك الوطني (25) كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام، (12) مهربا وحجزت مركبة رباعية الدفع و(05) قناطير من المواد الغذائية و(10) مولدات كهربائية و(10) مطارق ضغط.