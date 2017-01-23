ستشارك الجزائر في المعرض الدولي للفلاحة والعتاد الفلاحي المزمع إجراءه في 25 فيفري المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس وسيتمر لغاية 5 مارس 2017 بوفد يتكون من 40 مختصا من فلاحين، مهندسين زراعيين وخبراء، يسعون للتعرف على التجربة الفلاحية الأوروبية الناجحة ونقلها لتطبيقها محليا وكذا التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات المستعملة..
ويستقطب هذا الحدث الأشهر مختلف الخبراء من أنحاء العالم والمختصين الراغبين في الإطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، وستكون "جمعية الفلاحة للتجديد" والتي سبق لها وعقدت إتفاقية شراكة مع مؤسسة "سيما" الفرنسية "سيما أفرو أوروبا" المختصة في الفلاحة وعتادها، من بين الحاضرين في المعرض لتمثيل الجزائر واستظهار التجربة المحلية في هذا الميدان ونقلها للعالم وجعلهم يعاينون جودة المنتج المحلي، وهو ما سيشجع الأجانب على إبرام عقود شراكة وكذا سيحرصون على التعرف بكل ما يتعلق الفلاحة الحديثة والذكية من بنايات زراعية جديدة وآلات حديثة.
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الجزائر تشارك في المعرض الدولي للفلاحة بباريس
زهيرة. م
ستشارك الجزائر في المعرض الدولي للفلاحة والعتاد الفلاحي المزمع إجراءه في 25 فيفري المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس وسيتمر لغاية 5 مارس 2017 بوفد يتكون من 40 مختصا من فلاحين، مهندسين زراعيين وخبراء، يسعون للتعرف على التجربة الفلاحية الأوروبية الناجحة ونقلها لتطبيقها محليا وكذا التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات المستعملة..
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ويستقطب هذا الحدث الأشهر مختلف الخبراء من أنحاء العالم والمختصين الراغبين في الإطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، وستكون "جمعية الفلاحة للتجديد" والتي سبق لها وعقدت إتفاقية شراكة مع مؤسسة "سيما" الفرنسية "سيما أفرو أوروبا" المختصة في الفلاحة وعتادها، من بين الحاضرين في المعرض لتمثيل الجزائر واستظهار التجربة المحلية في هذا الميدان ونقلها للعالم وجعلهم يعاينون جودة المنتج المحلي، وهو ما سيشجع الأجانب على إبرام عقود شراكة وكذا سيحرصون على التعرف بكل ما يتعلق الفلاحة الحديثة والذكية من بنايات زراعية جديدة وآلات حديثة.