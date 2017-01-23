حالة الوفاة الثانية في ظرف أربعة أيام قطار الضاحية يحوّل ثلاثينيا إلى أشلاء بالعاصمة

تسبب حادث مأساوي على مستوى خط السكة الحديدية الرابط ما بين محطة خروبة والحراش، صبيحة الثلاثاء، في وفاة ثلاثيني من العمر، إذ تعد هذه الحالة الثانية في ظرف أربعة أيام، بعد وفاة شابة لا تتجاوز 17 سنة بداية الأسبوع الحالي.

وحسب ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية الملازم الأول خالد بن خلف الله، لـ"الشروق"، الثلاثاء، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 7 و47 دقيقة، حيث دهس الضحية القطار القادم من محطة نهاية السفر وسط العاصمة باتجاه محطة الثنية شرق بومرداس، ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية، حيث ذكر أن الحادث وقع خارج محطة القطار، وبالضبط على مستوى "لاقلاسيار".

علما أن الحادثة تعد الثانية من نوعها في ظرف أربعة أيام، بعدما توفيت شابة لا تتجاوز 17 سنة بالقرب من محطة الرغاية يوم الأحد المنقضي، ما عطل حركة سير القطارات، إذ انتظر مستعملو القطار بالجهة الشرقية والغربية للعاصمة ما يزيد عن ساعة كاملة بالمحطات.