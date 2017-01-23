أكد تحقيق فرنسي جديد، حول أسباب سقوط طائرة الجوية الجزائرية، المستأجرة من شركة إسبانية صيف 2014 شمالي مالي، أن ضعف تكوين الطيارين يعد سببا أساسيا في هذا الحادث.
ونشرت وسائل إعلام فرنسية، الاثنين، ملخصا عن التقرير التقني الذي قدمه محققون فرنسيون، نهاية ديسمبر الماضي، لقضاة التحقيق المكلفين بالملف في محكمة باريسية.
وفي جويلية 2014 تحطمت طائرة "ماكدونل دوغلاس ام.دي83"، التي استأجرتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من شركة "سويفت أير" الاسبانية، أثناء رحلة لها من واغادوغو إلى الجزائر العاصمة، فوق شمال مالي، مما أدى إلى مقتل 116 شخصا منهم 54 فرنسيا و23 من بوركينا فاسو وثمانية لبنانيين وستة جزائريين، ولقي جميع أفراد الطاقم الإسبان الستة مصرعهم.
ويعد هذا التقرير الثاني حول الحادث، حيث سبق وان قام مكتب الدراسات والتحليل الفرنسي، بتحقيق حول أسباب السقوط ونشر مضمونه شهر أفريل الماضي.
وأكد التقرير أن مجموعة من الأخطاء التقنية كانت وراء سقوط الطائرة، أهمها أن طاقم الطائرة لم يشغل نظام إذابة الجليد الخاصة بالمحركات، رغم أن درجات الحرارة في المناطق التي مرت بها الطائرة كانت تفرض ذلك، الأمر الذي أثر على أجهزة استشعار الضغط.
ووفق التقرير الجديد، الذي صدر بعد قرابة عامين ونصف من الحادثة، فإن "الطيارين لم يتم تحضيرهما لمواجهة هذه الظروف الاستعجالية، ولم يتلقيا تكوينا إضافيا وتدريبا في قمرة قيادة تستعمل لمحاكاة طريقة التعامل مع هذه الظروف، كما أن الطاقم الذي يعمل بصفة موسمية لم يقد الطائرة لمدة ثمانية أشهر قبل هذه الرحلة، بشكل يجعله يحتاج لعملية إعادة تأهيل قبل استئناف العمل، وهو ما لم يحدث.
من جهة أخرى نقلت وسائل الإعلام الفرنسية، عن سيباستيان بازي محامي عائلات ضحايا الحادث، أن مساعدة الطيار (اسبانية)، كانت تشتغل في فترة الراحة كمربية أطفال في روضة"، دون تقديم تفاصيل أكثر عن المكان.
ويشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية، فتحت تحقيقاً قضائياً بتهمة القتل غير المتعمد، في حادث تحطم الطائرة في شمال مالي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1استرجاع نقاط رخص السياقة مقابل الإمتناع عن المخالفات
2قناة "الأفلان" اختفت.. نعيمة صالحي تفكر بإنشاء فضائية وغول يريد قناة جاهزة!
3تعويضات تصل 6 آلاف دينار لمؤطري الإنتخابات
4لهذه الأسباب غاب أويحيى عن تنصيب هيئة دربال!
5طرد 6 آلاف جزائري من عدة دول.. و3777 جريمة فساد
Français English
الرأي
سليم قلالة
الطوائف الجديدة.. ما تُخفيه أخطر!
سهيل الخالدي
قيم العرب والأمازيغ
جمال لعلامي
ليمن نشتكيو؟
صالح عوض
السُّوريون وجها لوجه
محمد الهادي الحسني
فلسفة الغرور
صالح عوض
موسيقى.. ونشيد الروح
سلطان بركاني
أقيلوا عن "رجال الدّين"!
جمال لعلامي
موساد.. أحمدية وماسونية!
رشيد ولد بوسيافة
لماذا لا نحاسب كل من أخفق؟
عمار يزلي
"جامي".. هنا يموت يحيى!
الفيديو
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
تحقيق حول حادث سقوط طائرة الخطوط الجوية
الطياران بتكوين ضعيف والمساعدة تعمل في روضة أطفال
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أكد تحقيق فرنسي جديد، حول أسباب سقوط طائرة الجوية الجزائرية، المستأجرة من شركة إسبانية صيف 2014 شمالي مالي، أن ضعف تكوين الطيارين يعد سببا أساسيا في هذا الحادث.
تغطيات ذات صلة
مقري "يتضامن" مع بن فليس
ارتفاع فاتورة واردات الأدوية خلال 2016
"الأنباف" تندّد بقانون (DEUA) والليسانس.. وتحذّر بن غبريط !
لوح : قريبا.. السّوار الإلكتروني كبديل عن الحبس الإحتياطي
تغلغل جزائري في الملف الليبي
ونشرت وسائل إعلام فرنسية، الاثنين، ملخصا عن التقرير التقني الذي قدمه محققون فرنسيون، نهاية ديسمبر الماضي، لقضاة التحقيق المكلفين بالملف في محكمة باريسية.
وفي جويلية 2014 تحطمت طائرة "ماكدونل دوغلاس ام.دي83"، التي استأجرتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من شركة "سويفت أير" الاسبانية، أثناء رحلة لها من واغادوغو إلى الجزائر العاصمة، فوق شمال مالي، مما أدى إلى مقتل 116 شخصا منهم 54 فرنسيا و23 من بوركينا فاسو وثمانية لبنانيين وستة جزائريين، ولقي جميع أفراد الطاقم الإسبان الستة مصرعهم.
ويعد هذا التقرير الثاني حول الحادث، حيث سبق وان قام مكتب الدراسات والتحليل الفرنسي، بتحقيق حول أسباب السقوط ونشر مضمونه شهر أفريل الماضي.
وأكد التقرير أن مجموعة من الأخطاء التقنية كانت وراء سقوط الطائرة، أهمها أن طاقم الطائرة لم يشغل نظام إذابة الجليد الخاصة بالمحركات، رغم أن درجات الحرارة في المناطق التي مرت بها الطائرة كانت تفرض ذلك، الأمر الذي أثر على أجهزة استشعار الضغط.
ووفق التقرير الجديد، الذي صدر بعد قرابة عامين ونصف من الحادثة، فإن "الطيارين لم يتم تحضيرهما لمواجهة هذه الظروف الاستعجالية، ولم يتلقيا تكوينا إضافيا وتدريبا في قمرة قيادة تستعمل لمحاكاة طريقة التعامل مع هذه الظروف، كما أن الطاقم الذي يعمل بصفة موسمية لم يقد الطائرة لمدة ثمانية أشهر قبل هذه الرحلة، بشكل يجعله يحتاج لعملية إعادة تأهيل قبل استئناف العمل، وهو ما لم يحدث.
من جهة أخرى نقلت وسائل الإعلام الفرنسية، عن سيباستيان بازي محامي عائلات ضحايا الحادث، أن مساعدة الطيار (اسبانية)، كانت تشتغل في فترة الراحة كمربية أطفال في روضة"، دون تقديم تفاصيل أكثر عن المكان.
ويشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية، فتحت تحقيقاً قضائياً بتهمة القتل غير المتعمد، في حادث تحطم الطائرة في شمال مالي.