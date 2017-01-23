تحقيق حول حادث سقوط طائرة الخطوط الجوية الطياران بتكوين ضعيف والمساعدة تعمل في روضة أطفال

أكد تحقيق فرنسي جديد، حول أسباب سقوط طائرة الجوية الجزائرية، المستأجرة من شركة إسبانية صيف 2014 شمالي مالي، أن ضعف تكوين الطيارين يعد سببا أساسيا في هذا الحادث.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية، الاثنين، ملخصا عن التقرير التقني الذي قدمه محققون فرنسيون، نهاية ديسمبر الماضي، لقضاة التحقيق المكلفين بالملف في محكمة باريسية.

وفي جويلية 2014 تحطمت طائرة "ماكدونل دوغلاس ام.دي83"، التي استأجرتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من شركة "سويفت أير" الاسبانية، أثناء رحلة لها من واغادوغو إلى الجزائر العاصمة، فوق شمال مالي، مما أدى إلى مقتل 116 شخصا منهم 54 فرنسيا و23 من بوركينا فاسو وثمانية لبنانيين وستة جزائريين، ولقي جميع أفراد الطاقم الإسبان الستة مصرعهم.

ويعد هذا التقرير الثاني حول الحادث، حيث سبق وان قام مكتب الدراسات والتحليل الفرنسي، بتحقيق حول أسباب السقوط ونشر مضمونه شهر أفريل الماضي.

وأكد التقرير أن مجموعة من الأخطاء التقنية كانت وراء سقوط الطائرة، أهمها أن طاقم الطائرة لم يشغل نظام إذابة الجليد الخاصة بالمحركات، رغم أن درجات الحرارة في المناطق التي مرت بها الطائرة كانت تفرض ذلك، الأمر الذي أثر على أجهزة استشعار الضغط.

ووفق التقرير الجديد، الذي صدر بعد قرابة عامين ونصف من الحادثة، فإن "الطيارين لم يتم تحضيرهما لمواجهة هذه الظروف الاستعجالية، ولم يتلقيا تكوينا إضافيا وتدريبا في قمرة قيادة تستعمل لمحاكاة طريقة التعامل مع هذه الظروف، كما أن الطاقم الذي يعمل بصفة موسمية لم يقد الطائرة لمدة ثمانية أشهر قبل هذه الرحلة، بشكل يجعله يحتاج لعملية إعادة تأهيل قبل استئناف العمل، وهو ما لم يحدث.

من جهة أخرى نقلت وسائل الإعلام الفرنسية، عن سيباستيان بازي محامي عائلات ضحايا الحادث، أن مساعدة الطيار (اسبانية)، كانت تشتغل في فترة الراحة كمربية أطفال في روضة"، دون تقديم تفاصيل أكثر عن المكان.

ويشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية، فتحت تحقيقاً قضائياً بتهمة القتل غير المتعمد، في حادث تحطم الطائرة في شمال مالي.