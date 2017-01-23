قالت زهيرة ياحي أن عدد زوار مهرجان الفيلم الملتزم في طبعته السادسة فاق 8 آلاف متفرج، مؤكدة أن التحضيرات للطبعة الثامنة انطلقت من الآن.
وأضافت ياحي الثلاثاء، في ندوة صحفية أن الطبعة القادمة من المهرجان مجبرة على توسيع رقعة الشركاء والبحث عن الداعمين، خاصة لدى القطاع الخاص، لأن الحدث "حدد لنفسه سقفا فنايا لا يريد التنازل عنه"، مؤكدة أن محافظة المهرجان رفعت انشغالا لوزارة الثقافة بخصوص تزامن تاريخ المهرجان مع أحداث ثقافية أخرى مثل مهرجان المسرح المحترف والموسيقى السنفونية.
من جهة أخرى، أوضح المدير الفني للمهرجان احمد بجاوي أن المهرجان اعتمد في طبعته السادسة على بقايا الميزانية من الأعوام السابقة إضافة إلى الدعم الذي قدمته بعض المؤسسات العمومية، ولهذا فالطبعة الثامنة بحاجة إلى دعم الوزارة للاستمرار. في السياق ذاته، استدرك المدير الفني التصريحات السابقة للمحافظة في ندوة الافتتاح بخصوص دعم الوزارة، مؤكدا أن أغلب المؤسسات الراعية للمهرجان تابعة للوصاية والمهرجان بحاجة لدعم الوزارة للاستمرار. بخصوص التحضيرات للطبعة القادمة، قال بجاوي أن التحضيرات انطلقت مباشرة بعد اختتام الطبعة السابعة. وكشف بجاوي أن محافظة المهرجان تعمل على البحث على فتح المشاركة إلى أفلام من آسيا والانفتاح على تجارب الصين وكوريا مع العمل على رفع المشاركة الجزائرية شرط أن تتوفر النوعية. بخصوص الأفلام العربية المشاركة في المهرجان، قال بجاوي لسنا منافسا لمهرجان وهران و لا عنابة، لكننا نطمح للتكامل وتحسين واجهة السينما الجزائرية لدى الآخر.
ووعدت ياحي بتقديم طبعة ثامنة تكون أفضل من الطبعة السابعة قائلة "لست قلقة" بشان الدعم المالي ونحن هنا نجتهد لإيجاد الحلول وتقديم الأفضل.
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بجاوي أكد على أهمية دعم الوزارة لاستمرار المهرجان
ياحي: أكثر من 8 آلاف زائر لمهرجان الملتزم
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
قالت زهيرة ياحي أن عدد زوار مهرجان الفيلم الملتزم في طبعته السادسة فاق 8 آلاف متفرج، مؤكدة أن التحضيرات للطبعة الثامنة انطلقت من الآن.
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وأضافت ياحي الثلاثاء، في ندوة صحفية أن الطبعة القادمة من المهرجان مجبرة على توسيع رقعة الشركاء والبحث عن الداعمين، خاصة لدى القطاع الخاص، لأن الحدث "حدد لنفسه سقفا فنايا لا يريد التنازل عنه"، مؤكدة أن محافظة المهرجان رفعت انشغالا لوزارة الثقافة بخصوص تزامن تاريخ المهرجان مع أحداث ثقافية أخرى مثل مهرجان المسرح المحترف والموسيقى السنفونية.
من جهة أخرى، أوضح المدير الفني للمهرجان احمد بجاوي أن المهرجان اعتمد في طبعته السادسة على بقايا الميزانية من الأعوام السابقة إضافة إلى الدعم الذي قدمته بعض المؤسسات العمومية، ولهذا فالطبعة الثامنة بحاجة إلى دعم الوزارة للاستمرار. في السياق ذاته، استدرك المدير الفني التصريحات السابقة للمحافظة في ندوة الافتتاح بخصوص دعم الوزارة، مؤكدا أن أغلب المؤسسات الراعية للمهرجان تابعة للوصاية والمهرجان بحاجة لدعم الوزارة للاستمرار. بخصوص التحضيرات للطبعة القادمة، قال بجاوي أن التحضيرات انطلقت مباشرة بعد اختتام الطبعة السابعة. وكشف بجاوي أن محافظة المهرجان تعمل على البحث على فتح المشاركة إلى أفلام من آسيا والانفتاح على تجارب الصين وكوريا مع العمل على رفع المشاركة الجزائرية شرط أن تتوفر النوعية. بخصوص الأفلام العربية المشاركة في المهرجان، قال بجاوي لسنا منافسا لمهرجان وهران و لا عنابة، لكننا نطمح للتكامل وتحسين واجهة السينما الجزائرية لدى الآخر.
ووعدت ياحي بتقديم طبعة ثامنة تكون أفضل من الطبعة السابعة قائلة "لست قلقة" بشان الدعم المالي ونحن هنا نجتهد لإيجاد الحلول وتقديم الأفضل.